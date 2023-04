Far Cry est l’une des licences les plus connues et l’une des plus prolifiques d’Ubisoft. Depuis le troisième épisode sorti sur Xbox 360 et PS3, la franchise est devenue un standard de l’éditeur français. Au même titre qu’Assassin’s Creed et, dans une moindre mesure, Watch Dogs.

Far Cry 6 n’est pas si lointain, mais Ubisoft travaille déjà activement sur sa suite. Il semble d’ailleurs voir encore plus large et mise très gros sur sa licence.

Far Cry 7 et un spin-off en chantier

Si Ubisoft est un peu dans la panade depuis quelques mois (années ?) et que de nombreux jeux ont été annulés, certains projets surviennent. L'éditeur/développeur mise tout sur les derniers jeux qui ont survécu au grand ménage de printemps des derniers mois, dont les prochains Far Cry. Oui les, puisque, d’après le très informé Tom Henderson, ce n’est pas un jeu, mais deux qui seraient actuellement en développement. Le premier nommé Project Blackbird, sera le fameux Far Cry 7. Un titre XXL centré sur la narration et qui continuera certainement d’utiliser la recette que l’on connaît tous très bien maintenant.

Et un second le Projet Maverick qui, quant à lui, devrait être très différent. D’après les rumeurs, il s’agirait ici d’un jeu de style « extraction ». Comme, par exemple, le mode DMZ de Call of Duty Modern Warfare 2 ou encore le mode Hazard Zone de Battlefield 2042. Une tendance multijoueur, généralement à grande échelle, inspirée par les Battle Royale et d’autres modes plus classiques. Et ces deux projets seraient actuellement en développement dans les locaux d’Ubisoft Montréal d’après l’insider. Mais désormais, un autre studio serait aussi impliqué.

Deux studios serait maintenant sur la franchise

Ubi aurait de la suite dans les idées et compte visiblement capitaliser un maximum sur l’une de ses licences les plus rentables. Pour ce faire, la firme a décidé de renforcer les équipes qui travaillent actuellement sur Far Cry 7 et le jeu multijoueur.

De nouvelles offres d’emploi publiées par Ubisoft Toronto révèlent en effet qu'en plus de travailler sur le nouveau Splinter Cell Remake, le studio épaulerait désormais Montréal sur le développement de la licence Far Cry. On ne sait pas encore quels sont les jeux concernés, mais plusieurs postes sont à pourvoir. De l’UX Director au Level Designer en passant par des spécialistes de l’animation… il y en a pour tout le monde.

Pour le moment, Ubisoft n’a donné aucune information concrète sur les prochains jeux Far Cry, certaines rumeurs disent que le prochain jeu solo pourrait se dérouler dans les étendues sauvages de l’Alaska ou un patelin glacial dans le genre en tout cas. Mais seule une officialisation pourra nous le certifier. Ce qui est sûr en revanche, c’est que Far Cry n’a pas dit son dernier mot, loin de là.