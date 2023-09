Le scénario de Far Cry 7 vient de leaker, et la grosse nouveauté évoquée pourrait vraiment apporter beaucoup au jeu en monde ouvert d'Ubisoft après un sixième opus critiqué.

Malheureusement pour les amoureux de la licence, les derniers épisodes sortis sur PC et consoles n'ont pas pleinement convaincu. Far Cry 6 a même franchement déçu comme le montre sa triste note de 5/10 attribuée par les joueurs sur Metacritic. Malgré tout, Ubisoft croit encore au potentiel de sa franchise, dont Drew Holmes a pris la tête récemment. Le travail sur Project Blackbird, qui serait le nom de code de Far Cry 7 aurait déjà commencé depuis plusieurs mois. De nouvelles informations croustillantes sur le jeu viennent justement de leaker.

Le scénario de Far Cry 7 se dévoile grâce à un gros leak

En janvier dernier, le célèbre journaliste Tom Henderson d'Insider Gaming révélait qu'Ubisoft Montreal travaillait activement sur Far Cry 7 avec le soutien du studio de Toronto. Selon le média, ce nouvel épisode pourrait avoir une forte dimension narrative, ce qui n'était pas vraiment le cas des derniers opus. Le média, visiblement bien informé sur le projet, dévoile justement le synopsis de Far Cry 7. Cette nouvelle aventure aurait pour cadre l'île fictive de Kimsan située dans la Mer Jaune, près de la Corée. Notre mission dans cet opus serait de secourir notre famille capturée par un groupe nommé « Les Enfants de la Vérité ». L'histoire du jeu serait non-linéaire puisque nos êtres chers pourraient être sauvés dans l'ordre de notre choix.

Et pour rendre cette situation d'urgence encore plus crédible, Ubisoft aurait fait de cette trame principale une véritable course contre-la-montre. Nous n'aurions alors que 72 heures (qui équivaudraient à 24 heures réelles) pour sauver notre famille. Heureusement, le temps n'avancerait pas dans le jeu si on se trouve dans un lieu sécurisé. Cette mécanique particulièrement originale pourrait vraiment apporter un vent de fraîcheur à la campagne principale de Far Cry 7, ce qui manquait à son prédécesseur.

Bien sûr, il faudrait aussi éliminer les membres des Enfants de la Vérité, une tradition dans la série. Même si Insider Gaming est généralement très fiable, il convient de prendre ces leaks avec des pincettes. D'ailleurs, même le média explique que certaines choses pourraient changer pendant le développement Rappelons que selon Tom Henderson, Ubisoft prévoit de publier Far Cry 7 à l'automne 2025. Les joueurs devront donc sûrement patienter un moment avant d'avoir des informations officielles concernant le jeu en monde ouvert.