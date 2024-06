Trois ans après la sortie du sixième opus, Far Cry 7 s'est pour l'heure principalement fait connaître via des leaks et rumeurs. C'est donc par ce biais que nous en apprenons plus sur l'histoire et ses personnages. Il convient toutefois d'insister sur le fait que tout ceci n'a rien d'officiel et donc à ne pas prendre au pied de la lettre.

Les personnages de Far Cry 7 en fuite

Le dernier leak relatif à Far Cry 7 nous provient d'une description de rôles pour le casting d'un projet portant le nom de code « Rival ». Il est question d'une histoire mettant en avant une famille riche et un conspirationniste. Ceci correspondrait à l'histoire du septième opus de la franchise FPS d'Ubisoft. Rappelons que d'autres leaks laissaient suggérer que le jeu se passerait sur une île fictive de Corée, et que notre personnage serait engagé dans une course contre la montre pour sauver ses proches.

Voici donc de nouveaux détails sur les personnages qui pourraient coller à ce synopsis, autrement partagés sur Reddit. Far Cry 7 pourrait d'après ce leak nous permettre d'incarner jusqu'à quatre personnages : Layla, Dax, Brie ou Christian Bennett. Tous auraient entre 30 et 40 ans et seraient liés à un véritable empire financier familial. Nous pourrions également recouper la possibilité d'incarner quatre personnages différents avec une offre d'emploi laissant penser que le prochain jeu de la série nous offrirait une perspective à la troisième personne, en tout cas potentiellement en coopération et en multijoueur.

La liste s'intéresse à d'autres personnages, comme notamment d'autres membres de la famille Bennett, ou des proches/rivaux de celle-ci. Malgré une certaine cohérence dans les derniers leaks relatifs à Far Cry 7, tout ceci est évidemment à prendre avec de prudentes pincettes. Tel est également le cas pour sa date de sortie, a priori prévue courant de l'automne 2025 sur PC, PS5 et Xbox Series, mais encore une fois via un leak. Il faudra donc attendre des annonces officielles pour avoir le fin mot de l'histoire.