Vous reprendrez bien un peu de Far Cry ? Le prochain jeu de la licence phare d'Ubisoft existe bien. Et avec de la chance, on pourrait en entendre parler officiellement bientôt.

Ubisoft n'a aucunement l'intention de délaisser la saga Far Cry qui fête ses 20 ans cette année. À cette occasion, l'éditeur a organisé un événement spécial en ligne, mais s'est bien gardé de faire des révélations sur le futur de la franchise. Un silence qui nourrit de plus en plus les rumeurs. Mais encore une fois, Ubi a vendu la mèche sans nécessairement le vouloir. La licence est bien de retour et un rendez-vous d'ores et déjà calé pourrait être le théâtre de son annonce.

Far Cry 7 ou un autre jeu de la saga arrive(nt)

Selon l'insider Tom Henderson, Far Cry 7 est en développement chez Ubisoft. Ce n'est pas tellement une surprise, mais il a apporté quelques détails au fil des mois. D'après ses dires, cet épisode serait très narratif et devrait avoir pour cadre l'île fictive de Kimsan, un territoire situé dans la Mer Jaune près de la Corée. Et visiblement, il serait question d'un étrange culte ou groupe appelé « Les Enfants de la Vérité ». Une communauté qui a capturé la famille du personnage principal, qui devra donc libérer les siens un par un. Mais Ubisoft casserait cette ligne directrice en laissant au joueur l'opportunité de secourir ces protagonistes dans n'importe quel ordre.

L'autre bruit de couloir sur ce Far Cry 7, c'est qu'il offrirait une expérience avec le temps qui s'écoule. Les joueurs auraient alors 72 heures, l'équivalent de 24 heures réelles, pour mener à bien la mission. En cas de planque dans un lieu sûr, le chrono serait suspendu. Il serait donc interdit de flâner contrairement aux autres opus. Un concept qui pourrait se révéler étonnant pour la série s'il est appliqué comme décrit par Tom Henderson.

En attendant d'en savoir plus, des offres d'emploi confirment l'existence d'un « projet Far Cry » au sein d'Ubisoft Canada. Différents profils sont recherchés, mais il n'y a aucune info concrète pour déterminer s'il s'agit bien de FC7. C'est bien entendu une forte probabilité, mais il ne faut pas oublier que d'autres jeux seraient en développement. Si l'on en croit les on-dit, il y aurait un soft multi façon Escape From Tarkow, le « Project Maverick », voire peut-être même, en plus de ces titres, un nouveau spin-off en mode Blood Dragon. À quand les annonces ? Pour voir si tout cela est vrai, ou au moins en partie, rendez-vous lors de l'Ubisoft Forward 2024 prévu le 10 juin prochain.