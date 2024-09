Brillant par son absence depuis des mois, Far Cry 7 refait encore parler de lui et se confirme pas l'entremise du principal intéressé : Ubisoft lui-même. Une révolution enfin en marche ?

Outre Far Cry 7, il serait même question de la franchise FPS d'Ubisoft au sens large. Après un sixième opus à la réception particulièrement froide, la révolution serait-elle enfin en marche ? C'est en tout cas ce qui pourrait se préparer dans les coulisses du géant français.

Far Cry 7 et ses petits frères fomenteraient-ils une véritable révolution ?

Trois ans après le sixième opus, Far Cry 7 est toujours en développement chez un Ubisoft visiblement en difficulté. Le géant français n'entend apparemment pas abandonner sa franchise FPS phare, si l'on en croit une nouvelle offre d'emploi de sa part. L'entreprise recrute en effet un chef d'équipe en programmation 3D, afin de « diriger une équipe de programmeurs 3D talentueux dans le développer de la prochaine génération de jeux Far Cry ».

Ubisoft a donc clairement des plans sur le long terme pour la licence, à commencer par un Far Cry 7 qui se fait pour l'instant bien désirer. D'après une précédente offre d'emploi, celui-ci proposerait en tout cas d'alterner entre vue à la première et à la troisième personne. Le titre a également fait parler de lui l'année dernière par l'entremise du généralement très bien informé Tom Henderson. Selon lui, il serait question de visiter l'île fictive de Kimsan, située près de la Corée, dans la Mer Jaune. Nous devrions incarner un membre d'une riche famille capturée par un groupe appelé « Les Enfants de la Vérité ».

Far Cry 7 proposerait ainsi de libérer de manière non-linéaire nos proches en trois jours en jeu, ou en 24 heures en temps réel. Suite à ce rapport, les personnages du jeu auraient leaké en juin dernier, venant confirmer cette proposition somme toute originale pour la franchise. Ubisoft travaillerait en tout cas bien sur une « nouvelle génération » de jeux Far Cry. Espérons donc que ceux-ci connaîtront la révolution que nous n'avons clairement pas eu avec Far Cry 6. Il faudra toutefois probablement s'armer de beaucoup de patience pour en avoir le cœur net concernant Far Cry 7 et les futurs projets d'Ubisoft autour de la licence.

Le géant français a-t-il cette fois enfin bien compris la définition de la folie ? © Ubisoft

Source : Ubisoft