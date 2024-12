La licence Far Cry serait sur le point d'opérer un changement radical qui lui fera le plus grand bien avec Far Cry 7, mais pas que... un autre jeu pourrait bien aussi peser dans la balance.

De renommée mondiale, Ubisoft est un éditeur majeur dans le paysage vidéoludique. Que l’on aime ou non ses productions, il a marqué le milieu de bien des façons, à commencer par ses licences désormais cultes et que l’on imagine assez mal disparaître définitivement du paysage. On pense ici surtout à Assassin’s Creed et Far Cry. Deux franchises que tout oppose et qui ont pourtant un point commun. Les deux sont adorés, mais aussi vivement critiqués pour la structure de chacun de leurs opus, jugée copiée-collée d’un épisode à l’autre.

Des mondes ouverts qui ont imposé une boucle de gameplay, une façon d'explorer, simple et efficace, reprise à tout bout de champ par la concurrence, mais aussi par l’éditeur lui-même. Sauf que pour les prochains épisodes de ses deux franchises, c’est désormais l’heure du changement.

Après Assassin's Creed, Far Cry serait aussi sur le point de changer

On le sait déjà, Assassin's Creed Shadows compte bien faire bouger les choses presque autant qu’a pu le faire Origins à l’époque. C’est tout le mal qu’on lui souhaite vu comment ça chauffe chez Ubisoft dernièrement et surtout vu comment une frange de « fans » un peu (beaucoup ?) extrême danse déjà sur la tombe de l’éditeur en se frottant les mains. De son côté, la licence Far Cry souhaiterait visiblement elle aussi changer sa formule avec le prochain jeu principal de la série et son spin-off multijoueur, tous deux en développement. D’après les sources d’Insider Gaming, généralement bien informé lorsqu’il s’agit d’Ubisoft justement, Far Cry 7 (nom de code Blackbird) et un Far Cry multijoueur (nom de code Maverick) se prépareraient à bouleverser les codes. Ubisoft avait bien dit qu'il travaillait sur une « nouvelle génération » de jeux Far Cry.

Far Cry 6 remonte déjà à un petit moment

Deux jeux Far Cry pour redessiner les codes de la franchise

Le prochain jeu majeur de la licence nous ferait visiblement incarner un personnage dont les proches auraient été enlevés par une secte locale. Cette dernière ferait des expériences étranges sur des animaux et des enfants en utilisant des substances hallucinogènes notamment. Il sera donc toujours question d’affronter une personne influente et sa milice dans Far Cry 7, mais visiblement la boucle de gameplay va complètement changer. Il est dit, et ce n’est pas la première fois, que l’on disposerait de 72h pour sauver notre famille sous peine de rater l’objectif (ce qui ferait environ 24h en temps de jeu réel). De quoi complètement changer la dynamique du jeu, bien que les détails manquent encore cruellement.

Mettre une telle limitation pourrait être très compliqué, d’autant plus dans un monde ouvert. Mais ce n’est pas la première fois qu’on entend parler de cette fameuse limite de temps. Suffisamment en tout cas pour attiser notre curiosité sur la manière dont les choses seraient amenées. De son côté, le Far Cry multijoueur serait apparemment un jeu de type extraction qui demanderait donc aux joueurs de fouiller une vaste carte à la recherche d’équipement en affrontant des ennemis gérés par l’IA et d’autres joueurs. Il est dit que le jeu se déroulera ici en Alaska et que la survie aurait une grande importance. L’environnement serait capricieux et hostile tandis que les animaux sauvages représenteraient eux aussi une menace. Sur le papier, on est loin, très loin des Far Cry traditionnels une fois encore.

Un gameplay qui compte évoluer lui aussi

Les changements seraient aussi effectués au niveau du gameplay en lui-même. Les deux jeux partageraient visiblement un tout nouveau système de déplacement, plus fluide, nous permettant d’arpenter plus facilement les obstacles naturels en sprintant plus facilement ou en glissant par exemple. La dimension exploration, survie et recherche de matériel serait également partagée entre les deux expériences. Pour autant, Far Cry 7 serait bien différent de son homologue multijoueur et les mécaniques de jeu serait parfaitement adaptées « ça a beaucoup de sens » compte tenu de l’état de « désespoir » que l’on aura pour sauver notre famille précise la source d’Insider Gaming. Dit comme ça, Far Cry 7 semble ramener à l’instinct primaire de survie, un changement de ton radical qui pourrait lui faire le plus grand bien.

La licence n'a que peu évoluée, même si la formule reste efficace. Ici, le grand méchant de Far cry 3, Vaas.

Des changements importants, mais pas tout de suite

Autre point intéressant, Insider Gaming signale que les deux jeux auraient été repoussés en interne de plusieurs mois. On devrait cependant en avoir des nouvelles prochainement, les deux titres étant attendus pour 2025 ou 2026 d’après ses sources. L’état de santé général de l’éditeur et les récentes décisions en interne auraient impacté le développement, notamment celui du Far Cry multijoueur qui pourrait bien souffrir de son retard sur le genre du shooter d’extraction. Et lorsque l’on voit ce que ça a donné avec XDefiant, lui aussi à la bourre dans son domaine, il y a de quoi avoir quelques sueurs froides.

Comme d’habitude, on attendra toute de même d’avoir des informations officielles avant de crier au génie ou de tirer la sonnette d’alarme. Les éléments rapportés, si toutefois il s'avérait vrai, sont tout de même plutôt rassurants. N’en déplaise à certains, mais Ubisoft a encore des cartes à jouer mine de rien. En prenant de bonnes décisions, rien n’est perdu. Far Cry est une licence importante pour le studio, mais aussi pour les joueurs. Revoir un peu la formule sans en dénaturer le cœur est une bonne chose. Espérons que tout ceci se concrétise. Wait and see comme on dit.

Source : Insider Gaming