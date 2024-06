C'est en tout cas ce que l'on peut déceler dans une offre d'emploi d'Ubisoft à propos de Far Cry 7. Historiquement connue pour être une franchise offrant uniquement une perspective à la première personne, son septième opus pourrait venir en tout ou partie briser ce paradigme.

Une autre perspective d'avenir pour Far Cry 7 ?

Sorti en 2021 sur PC et consoles, le sixième opus de la franchise a connu une réception plutôt froide, la faute à une formule qui peinait sérieusement à se renouveler. Dans cette optique, Ubisoft semble avoir des plans pour secouer les habitudes des joueurs sur Far Cry 7. Pour l'heure, nous savons seulement via leaks et rumeurs que celui-ci arriverait dans le courant de l'automne 2025 sur PC, PS5 et Xbox Series. Il se déroulerait dans une île fictive près de la Corée, dans une sorte de course contre-la-montre pour sauver notre famille. Une offre d'emploi du géant français s'est depuis faite jour pour apporter de potentiels détails s'agissant de son gameplay.

Celle-ci s'intéresse à la recherche d'un animateur de gameplay senior. C'est l'une des missions du candidat qui a particulièrement piqué la curiosité de celles et ceux attendant Far Cry 7. « Vous serez chargé de créer des systèmes d'animation pour le joueur en vue à la première personne, ainsi qu'une réplique d'animation équivalente à la troisième personne ». Pour rappel, le sixième opus était quelque peu venu casser la perspective à la première personne avec des cinématiques où nous pouvions voir notre personnage.

En attendant la confirmation officielle d'un Ubisoft bien occupé

Il semblerait donc que Far Cry 7 pousse ce changement un peu plus loin, en nous permettant d'alterner entre première et troisième personne. À la lecture de cette offre d'emploi, certains spéculent cependant que cela ne concernerait que la coopération et le multijoueur, et non la campagne solo. Il faudra bien sûr attendre une annonce officielle d'Ubisoft pour voir si tel est bien le cas. Quoi qu'il en soit, le titre est visiblement encore loin d'être sorti. Le géant français est pour l'heure bien occupé par d'autres gros arrivages beaucoup plus proches, à savoir notamment Star Wars Outlaws le 30 août, et Assassin's Creed Shadows le 15 novembre.