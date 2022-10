Far Cry 6 s’offre une seconde sortie avec une édition Game Of the Year qui ne manque pas d'amuser les joueurs. Le tarif en revanche, c’est une autre histoire.

Sorti il y a tout pile un an, Far Cry 6 a reçu un accueil mitigé. Cela n’empêche pas Ubisoft de ressortir le jeu dans une édition GOTY alors qu’il n’a pratiquement pas reçu de prix. L’édition ultime du sixième opus vient de sortir à un prix qui pique.

Une édition GOTY de Far Cry 6 à 120€

S’il n’y avait pas eu un leak en amont, on aurait pu dire que c’était inattendu. Ubisoft ressort en effet Far Cry 6 en toute discrétion dans une édition GOTY comprenant les trois DLC du Season Pass, FC 3 Blood Dragon et … une extension qui n’a jamais été annoncée :

Far Cry 6

L'extension « Entre deux mondes » (bientôt disponible)

Le Season Pass

Les 3 DLC : Folie (Vaas), Contrôle (Pagan) et Chute (Joseph)

Far Cry 3: Blood Dragon Classique

Le Pack Vice

Pack Chasseur de crocos

Le Pack Expédition dans la jungle

Si la mention GOTY pour un jeu qui n’a reçu que très peu de récompenses n’a pas manqué de faire rire les internautes, le prix lui fait grincer des dents. Cette nouvelle édition de Far Cry 6 est en effet facturée la bagatelle de 119,99 euros. Certes elle regroupe tout le contenu possible et imaginable pour le jeu, mais pour un titre moyen, sorti depuis un an, Ubisoft aurait pu proposer un tarif un peu plus accessible. Pour celles et ceux qui aimeraient craquer (on ne juge pas), Far Cry 6 GOTY est disponible dès maintenant sur PC et consoles.