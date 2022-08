En étant très efficace et sous réserve d'avoir une bonne connexion internet, vous allez pouvoir terminer Far Cry 6 sans mettre la main à la poche. Ubisoft offre encore son FPS pour une durée limitée.

Après un week-end gratuit en mars dernier, Far Cry 6 est encore offert par Ubisoft. Un bon moyen de l'essayer avant achat ou même de le terminer, mais il faudra carburer pour cela !

Far Cry 6 gratuit pendant 4 jours !

Une offre qui ne se refuse pas ? Far Cry 6 sera gratuit du 4 août à 18h00 au 8 août 2022 à 20h00. Si vous vous organisez bien, vous verrez peut-être les crédits de fin, au moins de l'aventure principale. Il s'agit en effet du jeu complet comme à chaque opération de ce type. En fonction de la plateforme, le pré-chargement sera différent voire indisponible dans un cas précis.

Ubisoft Connect : pré-chargement disponible

Epic Games Store : pré-chargement disponible

Xbox Series X|S et Xbox One: pas de pré-chargement

PS5 et PS4 : pré-chargement disponible

Ça aidera les petites connexions dans la limite du raisonnable.

L'heure de début et de fin de cette version d'essai est revanche identique pour toutes les plateformes.

... et toujours 100 jeux offerts sur PC

Sur PC, Ubisoft est encore plus généreux. En partenariat avec Amazon Prime, les abonnés peuvent récupérer 100 jeux du catalogue de l'éditeur. Beau cadeau, non ? En plus d'être membre du programme d'Amazon, il ne faudra pas traîner. Bien qu'il n'y est pas de date d'expiration de ce présent, il vaut mieux valider les « achats » le plus rapidement possible. De cette manière, vous êtes libres de les télécharger ultérieurement sans vous presser.

Far Cry 6 est disponible sur PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One et PC.