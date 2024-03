Après Monster Hunter, c'est au tour de la licence iconique d'Ubisoft, Far Cry, de franchir un sacré cap et de fixer un rendez-vous à ne pas louper pour les fans.

Les sagas Monster Hunter de Capcom et Far Cry d'Ubisoft n'ont rien en commun, sauf cette année. Les deux licences à succès ont 20 ans en 2024 ! Eh oui, le premier épisode de FC, développé à l'époque par Crytek, est sorti en 2004. Depuis, de l'eau a coulé sous les ponts, Ubi gère totalement la franchise, et 12 jeux ont été lancés - en incluant les spin-off. Un tel anniversaire, ça se fête, et durant 10 jours, il y aura des promotions sur les différents opus. Mais un autre événement arrive à grands pas.

Far Cry 7 annoncé pour les 20 ans de la licence ?

« Far Cry a été lancé le 23 mars 2024, ce qui signifie que la semaine prochaine, cela fera 20 ans que Jack Craver a échoué sur la côte d'un paradis tropical infesté de mercenaires hostiles. Pour fêter cela, l'ensemble des jeux de la franchise profitent d'une réduction allant jusqu'à -85% sur l'Ubisoft Store, Steam, et d'autres boutiques en ligne. Et ce jusqu'au 3 avril - la date dépend des plateformes » peut-on lire sur le site d'Ubi. Et effectivement, le début des promotions, le degré de remise, et les titres proposés varient d'une plateforme à l'autre. Ce sera valable sur l'Ubisoft Store et Steam comme mentionné, mais également sur le PlayStation Store et le Xbox Store.

Pour tout savoir, vous pouvez retrouver la liste des jeux Far Cry en promo, et de plusieurs DLC, sur le site d'Ubi. En parallèle, Ubisoft annonce un livestream spécial 20 ans pour le jeudi 21 mars à 18h00 (heure française). Ce rendez-vous sera l'occasion pour les développeurs de « partager des anecdotes et moments mémorables sur l'histoire de la série ». Une plongée dans les coulisses de la saga emblématique, qui sera aussi récompensée par des Twitch Drops. Des cadeaux qui sont offerts à celles et ceux qui regardent l'événement en direct sur la plateforme.

Un lieu propice à l'annonce de Far Cry 7, du jeu multi FC en rumeur ou d'un Blood Dragon inédit ? Non, vous pouvez oublier. Comme Capcom qui réfute toute info sur MH Wilds, Ubisoft n'est pas prêt à divulguer le futur de sa saga à court ou moyen terme. « Nous n'annoncerons pas de nouveau jeu ou de nouveau contenu » déclare le compte X de la licence. Au moins, c'est clair et net, et impossible d'être déçus le jour J.