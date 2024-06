Lors du Nintendo Direct de juin 2024, Nintendo a dévoilé Fantasian Neo Dimension , la suite très attendue de l'acclamé Fantasian. Ce jeu, développé par Mistwalker et dirigé par Hironobu Sakaguchi, créateur de Final Fantasy, sera disponible pendant les fêtes de fin d'année 2024.

Un potage attendu pour la Nintendo Switch par le créateur de Final Fantasy

Fantasian a été initialement lancé sur Apple Arcade et a été salué pour son esthétique unique, combinant des dioramas physiques avec des éléments numériques. Le jeu suit l'histoire de Leo, un jeune homme cherchant à restaurer ses souvenirs dans un monde étrange. Le gameplay mêle exploration, résolutions d'énigmes et combats stratégiques au tour par tour. Caractéristiques qui seront présentes, évidemment, dans Fantasian Neo Dimension. Cela devrait plaire aux fans de Final Fantasy.

Ainsi, les joueurs auront la possibilité d'explorer divers dioramas minutieusement détaillés, chaque environnement étant conçu pour offrir une immersion totale. À travers ces paysages, ils devront résoudre des énigmes pour progresser dans l'aventure.

Les combats dans Fantasian Neo Dimension sont assez tactiques. L'une des principales mécaniques, le Dimengeon, permet de stocker des ennemis pour des affrontements ultérieurs. Ajoutant ainsi une couche de stratégie et de planification au gameplay. L'histoire du jeu est profonde, soutenue par une bande-son composée par Nobuo Uematsu. Célèbre pour son travail sur la série Final Fantasy.

Fantasian a été très bien accueilli sur Apple Arcade. En fait, les critiques et les joueurs ont loué son esthétique unique. Mélangeant dioramas physiques et éléments numériques, ainsi que son gameplay captivant et son histoire émotive. La bande-son de Nobuo Uematsu a également été largement appréciée, ajoutant une dimension supplémentaire à l'expérience immersive du jeu.