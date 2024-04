C’est un peu la série du moment, au même titre que The Last of Us à son époque, Amazon Prime vient sortir son adaptation de Fallout. Si certains étaient réticents à l’annonce de ce projet, les épisodes ont finalement convaincu tout le monde. Ainsi, 219 ans après la chute des bombes atomiques, on rejoint Lucy (Ella Purnell), qui doit quitter l’abri 33 pour retrouver son père, dans un monde impitoyable. Durant cette mission, elle rencontrera Maximus (Aaron Moten), un jeune de Confrérie de l’Acier ; une faction emblématique de Fallout, bien connu des joueurs. Évidemment, ce voyage ne se fera pas sans embûches.

Cette nouvelle adaptation est particulièrement réussie, notamment grâce au fait qu’elle ne s’approprie aucun titre de la licence en particulier. Elle propose plutôt une histoire originale qui s’inscrit dans le lore de Fallout. C’est peut-être cette qualité qui a donné envie à certains de relancer leurs jeux, ou d'aller les découvrir.

Un nouveau record pour Fallout

Avec l’arrivée de la série sur Amazon Prime, plusieurs joueurs ont décidé de relancer les jeux de Bethesda. Selon les données de Steamdb, le MMO Fallout 76 a connu un pic à 39 455 personnes en simultanée ce dimanche. Avant la diffusion du show, seulement 13 000 individus avaient été enregistrés en moyenne sur trois mois. Si des jeux plus anciens comme Fallout 3 ou New Vegas ont aussi connu ce gain de popularité, grâce au service de streaming, c’est surtout Fallout 4 qui a accueilli le plus de joueurs ces derniers jours.

Toujours selon SteamDB, il a toujours été le jeu ayant reçu le plus de visiteurs, mais il a carrément vu sa fréquentation tripler ce week-end. Il a enregistré un pic 83 491 joueurs, au lieu des 20 000 à 24 000 personnes en moyenne, au cours des six derniers mois. Fallout 4 s'offre donc une seconde vie, le jeu ayant vu ses ventes bondir de 7.500% en Europe cette semaine par rapport à la semaine passée, selon les données recueillies par GSD. 69% de ces ventes concernent le PC, les consoles PlayStation et Xbox se partageant le reste. Si Fallout 4 s'est hissé en tête des ventes européennes (devant Helldivers 2 et EA FC 24), Fallout 76, New Vegas et le troisième opus viennent respectivement clore le classement.

On imagine que les ventes de Fallout 4 risquent encore de grimper ces prochaines semaines avec l'arrivée de la mise à jour next-gen gratuite. Elle proposera en outre un mode Performance et Qualité, ainsi que différents correctifs pour rendre l'expérience plus stable et du nouveau contenu.