Un fan passionné a récemment développé un prototype de Fallout utilisant l'Unreal Engine 5, offrant un aperçu prometteur des futures possibilités pour cette série populaire de Bethesda. Le prototype exploite les capacités avancées de l'Unreal Engine 5 pour recréer l'atmosphère emblématique de la licence avec un niveau de détail et de réalisme impressionnant. Un petit avant-goût de Fallout 5 ?

Fallout sous Unreal Engine 5

Cette démonstration technologique nous plonge dans un monde post-apocalyptique visuellement époustouflant. Redonnant vie à l'univers de Fallout d'une manière jamais vue auparavant. Réalisé par Milwaukee Games, ce prototype exploite la dernière version du moteur de jeu d'Epic. Le tout pour recréer l'atmosphère emblématique de la série Fallout. Dès l'ouverture de l'abri, le niveau de détail est saisissant. Tout comme les vastes étendues désertiques et la reconstitution de l'emblématique Pip-Boy. Ce projet met en lumière ce que pourrait être Fallout 5 avec les avancées technologiques actuelles.

Depuis la sortie de Fallout 4, l'attente d'un nouveau jeu majeur de la série se fait sentir de plus en plus. Ce prototype Unreal Engine 5 ne fait qu'accentuer ce désir parmi les fans. Phil Spencer, responsable de Xbox, a récemment suggéré que le succès de la série télévisée sur Amazon Prime pourrait accélérer les plans pour un nouveau jeu. Cependant, Todd Howard a confirmé que les nouvelles la sortie de Fallout 5 ne sera pas précipitée malgré la popularité actuelle de la franchise.

Le dernier opus

Le dernier jeu sorti dans la série est Fallout 76, disponible sur PC et consoles. Actuellement proposé à un prix très attractif lors des soldes d'été de Steam. C'est le moment idéal pour rejoindre les nombreux habitants qui explorent une Amérique post-nucléaire. F76 offre le monde le plus vaste et le plus dynamique jamais créé pour la franchise. Si le lancement fut une catastrophe, c'est désormais un lointain souvenir. Les bugs, crash et autres manques de contenu sont désormais de l'histoire ancienne. Depuis lors, le navire a su reprendre la mer et naviguer de la plus belle des façons. Il suffit de consulter les avis de Fallout 76 sur Steam à ce sujet pour s'en convaincre.

Source : Milwaukee Games