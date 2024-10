En plus de Fallout London, un autre jeu développé par des fans dans l'univers post-apocalyptique iconique faisait grand bruit : Nuevo México, une aventure totalement nouvelle conçue cette fois sur New Vegas. À l'instar du titre des bénévoles Team FOLON, celui-ci a cependant connu bien des galères. Mais, contre toute attente, ce mod au potentiel encore plus énorme que celui de London refait parler de lui avec un trailer qui donne très envie.

Voyage gratuit au Nouveau Mexique façon Fallout New Vegas

Alors que la sortie de Fallout London a été chahutée par le déploiement du controversé patch « next-gen » sur Fallout 4, le développement de son équivalent au Nouveau Mexique sur New Vegas a également été semé d'embûches. Après trois ans de dur labeur, le projet était pendant un temps en voie d'extinction, notamment en raison du départ de son développeur en chef, Zapshock. Plus de peur que de mal finalement, ce mod ultra ambitieux renaissant visiblement de ses cendres avec l'alléchant trailer ci-dessous.

Comme son nom l'indique, Fallout Nuevo México nous propose de visiter le Nouveau Mexique, et plus précisément Mexico City, dans l'ambiance rétro post-apocalyptique si propre à la licence. Le terrain de jeu s'annonce donc potentiellement plus immense encore que le déjà généreux London en la matière. Nouveau vaste monde ouvert à explorer, nouveaux lieux et ennemis entièrement créés à la main à découvrir, il s'agit là clairement de l'un des mods les plus ambitieux jamais vus sur New Vegas, voire même sur un jeu Fallout tout court.

En attendant un pour l'instant seulement hypothétique New Vegas 2, Fallout 5 ou encore le Remake officieux du légendaire second opus réadapté sur Fallout 4, les fans de la franchise devraient donc garder un œil sur ce très prometteur, et surtout gratuit, Nuevo México. Il faudra toutefois s'armer de beaucoup de patience avant de pouvoir y jouer, aucune date de sortie n'ayant été pour l'heure avancée à son sujet. On souhaite en tout cas le meilleur pour les développeurs bénévoles derrière cet excitant projet !

Source : Fallout Nuevo México sur YouTube