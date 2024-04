Vous allez en entendre parler pour un moment : la franchise Fallout est en pleine effervescence après la sortie de la série. Et Amazon Prime Gaming compte bien vous gâter grâce à un jeu méconnu offert pendant une durée limitée.

La franchise Fallout est à son prime en avril ! Le lancement de la série adaptée des productions de Back Isle Studios et Bethesda sur Prime Video a été plus que réussi. Réalisée par Jonathan Nolan, elle nous plonge dans l'atmosphère post-apocalyptique et rétrofuturiste si particulière des jeux.

D'ailleurs, ces derniers connaissent un regain d'intérêt sur les plateformes. Suivre les péripéties de Lucy (Ella Purnell) et Maximus (Aaron Moten) a visiblement donné ou redonné envie à certains de (re)partir à la découverte d'une licence vidéoludique culte. Alors, pour faire vivre plus encore la “Fallout-mania”, Amazon Prime fait des cadeaux à ses abonnés.

La stratégie atomique en cadeau sur Prime Gaming

Amazon Prime compte bien surfer sur la vague initiée par sa série maison. Ainsi, ils vous offre plusieurs jeux Fallout au travers de son service Prime Gaming. C'est l'occasion pour les fans et le nouveau public de s'attaquer à certains opus cultes de la franchise. Mais, d'autres moins connus sont aussi de la partie, à l'instar de Fallout Tactics.

Aussi appelé Fallout Tactics: Brotherhood of Steel, le jeu de Micro Forté vient de fêter ses 23 ans, étant sorti en mars 2001. Comme le suggère son titre, il change radicalement de ce que connaissent les aficionados de la franchise. Plutôt que l'action-rpg pure, il propose en effet un gameplay axé sur la stratégie au tour par tour.

L'histoire aussi se veut originale puisqu'elle suit sa propre trame, sans lien avec les précédents titres, allant même jusqu'à contredire certains événements. Dans Fallout Tactics, vous êtes un paria formé pour devenir un soldat d'élite. Naviguez entre les bases de la Confrérie et dirigez des troupes de six unités pour venir à bout des différentes menaces à abattre sur les terrains d'opération.

© Micro Forté / 14 Degrees East.

Comment jouer “gratuitement” à Fallout Tactics via Prime Gaming ?

Prime Gaming est intégré à l'offre Amazon Prime. Les abonnés à celle-ci profitent de contenus bonus dans certains jeux, d'un abonnement offert à une chaîne Twitch chaque mois et de jeux gratuits via le services d'Amazon dédié aux jeux vidéo.

Dans le cadre de ses offres promotionnelles autour de la série Fallout, Prime Gaming offre des clés pour jouer à Fallout Tactics sur PC via la plateforme GOG jusqu'au 24 mai 2024.

Pour en profiter, il vous faut un abonnement à Amazon Prime et compte gratuit sur GOG. Rendez-vous sur la page Prime Gaming du jeu et cliquez sur « Obtenir le jeu ». Vous recevrez ensuite un code sous deux jours maximum. Vous n'aurez plus qu'à vous rendre sur GOG pour rentrer le code dans la section dédiée.