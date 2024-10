En développement depuis maintenant quelques années, le Fallout Remake officieux baptisé Vault 13, nous proposant de revisiter le tout premier opus de 1997 avec le gameplay de Fallout 4, fait malheureusement l'objet d'une triste annonce de la part de ses créateurs passionnés et enthousiastes après la sortie d'une démo il y a quelques mois.

Ouverture suspendue pour Vault 13, le Fallout Remake officieux

Parmi les nombreuses créations bénévoles remarquables dans la licence post-apocalyptique culte comme Fallout London, Nuevo México ou encore Fallout 2 Remake, Fallout Remake, ou Vault 13 pour les intimes, revêtait une place très particulière. Il était en effet question de nous faire revisiter le tout premier jeu à l'origine du mythe, mais avec un passage de la vue isométrique propre aux C-RPG à la vue FPS/TPS instaurée depuis la reprise du flambeau par Bethesda. Sa démo sortie en août dernier nous laissait entrevoir l'énorme potentiel de cet ambitieux chantier. Peut-être justement trop pour le bien de ses développeurs.

Bien malheureusement, tout cela appartient en effet au passé, du moins pour le moment. Sur le compte X.com officiel de Fallout Remake, on peut voir le triste message suivant : « Après une délibération mûrement considérée, nous avons décidé d'officiellement suspendre le développement de Fallout: Vault 13. Ce n'est pas une décision facile, mais nous estimons que c'est la bonne démarche à ce stade de l'aventure. Nous sommes sincèrement désolés pour la déception que cette annonce peut occasionner. Malgré cela, nous sommes très fiers du travail accompli. La démo était une énorme avancée, et son succès prouve le travail acharné et la passion derrière ce projet, tant de notre part que de la communauté ».

Une simple mise en parenthèse pour l'Abri 13 ?

Pour faire contre mauvaise fortune bon cœur, l'équipe derrière Fallout Remake accompagne cette annonce d'une nouvelle douce-amère. Une build complète du jeu sera déployée dans les prochaines semaines. À noter toutefois qu'elle ne sera pas représentative du projet final, et ne sera a priori pas mise à jour par ses créateurs. D'autres passionnés pourraient cependant reprendre le flambeau et le colossal travail déjà abattu pour parachever l'œuvre. Pour l'instant, la porte de l'Abri 13 revisité va toutefois rester légèrement entrouverte, en espérant une issue heureuse pour ce Fallout Remake officieux prometteur.

Source : Fallout Vault 13 sur X.com