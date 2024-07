Alors que les projets autour de Fallout connaissent un essor nucléaire depuis l'explosive sortie de la série Prime Video, voilà une autre raison de se réjouir pour les fans de la franchise post apocalyptique. Un jeu sentant bon la nostalgie mais annulé en 2003 est en effet revenu d'entre les rumeurs grâce à la belle initiative de fans, et est jouable dès maintenant sans capsules délier.

Un jeu Fallout à l'ancienne de retour parmi les vivants

Avant le Fallout 3 tel qu'imaginé par Bethesda en 2008, Black Isle Studios et Interplay ont essayé de se fendre d'une suite du légendaire deuxième opus, toujours en vue isométrique. Une deuxième tentative en ce sens, connue sous le nom de code Van Buren, n'a malheureusement jamais dépassé le stade de démo technique, avant d'être tristement annulée en 2003. Mais c'était sans compter sur l'effort de fans passionnés, qui l'ont entièrement recréé via un mod. Baptisé Fallout Yesterday, il représente ainsi ce qui se rapproche le plus d'un « nouveau jeu à l'ancienne » de l'iconique franchise.

Celui-ci est d'ores et déjà téléchargeable sur PC en passant par Nexus Mods, dans sa version 0.6, la dernière en date. Cette forme ressuscitée d'un Fallout 3 en vue isométrique n'est donc pas totalement terminée, même si l'histoire est d'ores et déjà entièrement intégrée. Malheureusement, elle ne peut être complétée que grâce à un build particulier, en attendant que son équipe de moddeurs PJ Hexer and Co ne peaufinent la formule.

Voici en tout cas ce qui attend les fans désireux de s'offrir une cure de radiation nostalgique : « Fallout Yesterday est une implémentation réalisée par des fans du troisième opus original, malheureusement annulé, de Black Isle Studios, nom de code Van Buren, avec le moteur du deuxième épisode. Le jeu offre de nombreuses races, des centaines de traits et talents, items, armes, additions de gameplay, des douzaines de lieux à visiter, sept différents véhicules et de nouveaux compagnons ». Voilà en tout cas une fort belle manière (et qui plus est gratuite !) d'attendre Fallout 5 ou les autres projets de fans très ambitieux dans cet univers, tels que London ou un Remake officieux de Fallout 2 avec la perspective introduite par Bethesda !