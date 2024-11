L'actualité autour de la scène du modding des jeux Fallout a rarement été aussi brûlante. Ce autant dans le bon sens du terme que le mauvais. Heureusement, la nouvelle qui nous intéresse ici rentre plutôt dans la première catégorie. Celle-ci concerne un autre mod aux allures de DLC aussi ambitieux que London pour le quatrième opus, dont nous avions déjà parlé en avril dernier : Cascadia.

De nouvelles annonces en cascade pour un mod de Fallout 4 à surveiller

Malgré un lancement chaotique, Fallout London est l'un des mods les plus joués de tous les temps. L'idée très originale de nous faire visiter Londres avec l'ambiance postapocalyptique si propre à la célèbre franchise en a séduit plus d'un. Outre Nuevo México, un mod de New Vegas ambitionnant de faire de même au Nouveau Mexique, Cascadia pourrait également valoir le détour et donne enfin quelques nouvelles après un plutôt long silence. Pour rappel, ce mod de Fallout 4 entend nous faire visiter Seattle, dans le nord-ouest des États-Unis, après la chute des bombes atomiques.

L'équipe derrière Fallout Cascadia a ainsi récemment partagé deux nouvelles vidéos. L'une présente une arme spécifiquement créée pour le mod, l'arbalète. L'autre se veut plus musicale, puisqu'elle met en avant un nouveau morceau de la bande-son imaginée pour le bien du mod. Baptisée Primal Violence, celle-ci pose une ambiance bien sombre autour de l'Abri 56 et une expérience relative à la foi ayant visiblement pris une tournure pour le moins... sanglante. Cela souligne en tout cas les folles ambitions et la passion de ses créateurs pour leur œuvre.

Il faudra cependant pour l'heure se contenter de ces deux vidéos à propos de ce mod Fallout définitivement à surveiller. L'équipe de bénévoles derrière ce très ambitieux chantier estime en effet délicat d'avancer une date de sortie, son rythme de développement n'étant naturellement pas aussi régulier que celui d'un véritable studio. Espérons en tout cas qu'il suivra bien son cours, contrairement au très prometteur Vault 13, le Remake officieux de l'iconique Fallout premier du nom dans Fallout 4, mais hélas mis en pause jusqu'à nouvel ordre.

Source : Fallout Cascadia sur YouTube