La franchise Fallout nous réserve encore bien des surprises, à commencer par un nouvel opus. Bon, par contre, il ne faut pas être pressé. Ce dernier n'arrive pas avant un bon bout de temps. Comprenez par là plusieurs années. Du coup, en attendant, c'est la communauté qui se charge de nous livrer de nouvelles expériences s'inscrivant dans la célèbre licence. C'est le cas de ce nouveau mod qui a été mis sur pied pour l'un des meilleurs opus de la saga, à savoir New Vegas.

Un mod prometteur pour Fallout New Vegas, mais...

En effet, un utilisateur du nom de Darko P est en train de façonner un mod pour Fallout New Vegas grâce à la technologie RTX Remix. Cette dernière a été dévoilée lors d'une conférence organisée par Nvidia. Pour faire bref, elle permet de remasteriser les vieux jeux, histoire de leur donner un second souffle. Et c'est accessible à tout le monde, puisque ça prend la forme d'une plateforme de modding gratuite. Dans le cas de notre moddeur du jour, il s'en est servi pour retaper un peu cet opus signé Obsidian Entertainement. Le résultat peut être découvert ci-dessous.

Sur le papier, c'est donc un projet intéressant, et qui permet de rendre hommage à Fallout New Vegas. Il y a juste un petit problème. Vous allez vite le constater en regardant la vidéo. Oui, ça rame, ça tourne à moins de 20 fps. Disons que le ray tracing met un gros coup à la fluidité, et ça fait mal. Si on retire ce vilain défaut, le mod se montre tout de même assez prometteur (soyons optimistes). S'il pouvait se défaire de ce gros pépin, on aurait quelque chose qui pourrait facilement nous aider à patienter jusqu'à l'annonce d'un véritable remaster. Si ça finit bien par devenir une réalité.

Pour le moment, il n'y a juste pas de date de sortie pour ce mod sobrement baptisé « Fallout: New Vegas RTX Remix mod ». Du coup, si la vidéo qui a été dévoilée vous inquiète, sachez qu'on n'a pas forcément affaire au produit fini. Loin de la même. On ne sait pas combien de temps ça va lui prendre, étant donné qu'il a l'air d'être le seul sur le chantier.

Un vrai remaster dans les tuyaux ?

Ce mod soulève à nouveau la question d'un remaster par Obsidian Entertainment. Mais bon, est-ce qu'on peut vraiment avoir de l'espoir, après toutes ces années ? Eh bien, c'est possible. En effet, la rumeur voudrait qu'il y aurait des discussions à ce sujet entre Microsoft et le studio. C'est notamment dû au fait qu'il appartient maintenant au géant américain, à l'instar de Bethesda. Par contre, il ne faut pas espérer une annonce de sitôt. Bien sûr, toutes ces informations sont à prendre avec des pincettes, étant donné qu'il n'y a eu aucune confirmation officielle. On espère en savoir plus... un jour.