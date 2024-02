La licence Fallout n'a pas fini de faire parler d'elle car elle réserve de nombreuses surprise. La plus récente découverte concerne Fallout New Vegas sur PC, et elle est plutôt surprenante

Les Lost Médias, sont comme leurs noms l’indiquent, des médias qui ont soit disparus, soit été détruits, soit indisponibles, au public. Ils peuvent rendre n’importe quelle forme : épisodes de série TV, VHS, musique ou encore publicité. Enfin, ils s’accompagnent presque toujours d’une communauté à leur recherche. Évidemment, ces enquêtes amateurs visent aussi le jeu vidéo. Les internautes ont déjà redécouvert des centaines de logiciels abandonnés, des démos et même des portages laissés de côté. La plus récente découverte concerne Fallout New Vegas sur PC, et elle est plutôt surprenante.

Une trouvaille pour Fallout New Vegas

C’est une bonne nouvelle pour les fans! Récemment, la communauté a remis la main sur le mod permettant d’ajouter Fred Durst, le leader du groupe de métal Limp Bizkit, dans Fallout New Vegas. Plus précisément, il permet de l’avoir à nos côtés en tant que compagnon. Cela faisait sept longues années que ce mod était considéré comme perdu alors, cette découverte a fait son petit effet. Elle a surpris les joueurs, mais aussi le musicien qui a commenté sur le réseau social X. À l’époque de la sortie du mod, ce dernier avait réussi à faire quelque peu sensation, car le personnage de Fred Durst ne pouvait s’exprimer qu’avec des dialogues venant directement de la discographie de l'artiste.

Pourquoi ce mod a-t-il disparu ? C’est simple : à l’époque, ils n’étaient conservés sur Internet que très peu de temps. Les seules preuves de son existence qui subsistaient étaient un vieil article sur Reddit ainsi qu’une vidéo YouTube. Heureusement, c’est par chance et par surprise que l’utilisateur UsagiCola s’est rendu compte qu’il avait archivé celui de Limp Bizkit sur son ordinateur. Peu de temps après, un certain Micky D a posté : « Mesdames et Messieurs, aujourd’hui nous avons marqué l’histoire du modding… Le mod Limp Bizkit pour Fallout : New Vegas a été retrouvé et restauré ! Un immense bravo à @UsagiCola pour avoir sauvegardé les fichiers ! » s’exclame-t-il sur X. La publication est accompagnée d’un lien permettant de télécharger le contenu et d’en faire profiter un grand nombre de fans.

Tout est bien qui finit bien pour le fan de Fallout. Dans les commentaires, on peut voir que tout le monde est ravi de cette découverte. Pour autant, il reste du pain sur la planche, car la licence n’a pas dévoilé tous ses secrets. Toujours dans la catégorie Lost Media, c’est le prototype du jeu Fallout Van Buren qui manque à l’appel, qui a depuis évolué en Fallout 3. Sinon côté mod XXL, il y a le très ambitieux Fallout London qui arrive prochainement. Un jeu complet réalisé par des développeurs de talent dont certains on même atterris chez Bethesda, c'est dire ! Seul prérequis pour en profiter : avoir Fallout 4 sur PC. Vous savez ce qui vous reste à faire.