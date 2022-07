Que donnerait un Fallout New Vegas 2 ou un Remake ? Une poignée de fans dévoilent ce que le jeu donnerait sous Unreal Engine 5. Et le résultat donne clairement envie de se balader dans le Mojave.

Les fans ont du talent. Régulièrement, des joueurs passionnés remettent leurs jeux préférés au goût du jour. Le dernier en date nous montre ce à quoi pourrait ressembler un Fallout New Vegas 2.

Voici ce que donnerait un Fallout New Vegas 2

Après Fallout 5, place à Fallout New Vegas sous Unreal Engine 5. Le jeu d’Obsidian Entertainment est le dernier en date à recevoir une seconde jeunesse en passant sous le nouveau moteur d’Epic Games. Les terres dévastées du Mojave sont plus belles et saisissantes que jamais grâce à ce petit lifting qui use des tous les artifices possibles à base de Lumen, Nanite, ray tracing et tout le tintouin.

Les fans y retrouveront certains des lieux les plus iconiques du jeu, plus réalistes et beaux que jamais, tout en conservant l’esthétique et l’atmosphère du matériau original. Pas de recréation de combats, mais voir le Courrier arpenter les étendues désertiques et post-apocalyptiques suffit à faire espérer un Fallout New Vegas 2 voire un remake. Microsoft ne ferme en tout cas pas la porte à cette seconde possibilité, d’autant que Bethesda et Obsidian sont tous les deux dans son écurie. Ça ferait un joli petit avant-goût avant Fallout 5, qui n'est de toute façon pas prêt de sortir.