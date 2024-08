La série Fallout a été un succès retentissant. Second programme le plus regardé sur la plateforme, l’adaptation a attiré des millions de nouveaux joueurs. Pas question en revanche pour Bethesda de précipiter le développement du prochain épisode. L’éditeur travaille d'arrache-pied sur les extensions de Starfield et suit un calendrier bien précis. The Elder Scrolls 6 sera son prochain jeu, et Fallout 5 entamera son développement une fois que la production du successeur de Skyrim sera achevée. L’éditeur a avoué chercher des moyens pour accélérer les choses et offrir aux fans de quoi patienter. La piste d’une externalisation le temps d’un projet n’est alors pas exclue. Et qui de mieux d’Obsidian Studio, à qui l’on doit Fallout New Vegas, pour reprendre du service ? Les deux studios désormais dans la même écurie tout est possible. Surtout quand l’intéressé travaille secrètement sur un troisième jeu non annoncé.

Fallout New Vegas 2 ou Pillars of Eternity 3 ? Les paris sont lancés

Obsidian Entertainment reviendra prochainement avec Avowed. Un RPG aux faux airs de Skyrim se déroulant dans l’univers de Pillars of Eternity qui est attendu cet automne. En parallèle, et malgré un accueil plutôt mitigé, le studio planche sur la suite d’un autre jeu du même genre : The Outer Worlds 2. L’information était passée assez inaperçue l’année dernière, mais les développeurs travaillent bien sur un troisième jeu mystère. Un titre sur lequel Daniel Cabuco officie donc en tant que directeur artistique depuis quelques semaines maintenant. L’intéressé a prêté ses talents par le passé à Riot Games et PlayStation a récemment mis à jour son profil pour confirmer ce troisième projet secret, ce qui n’a bien sûr pas manqué de raviver les espoirs des fans de Fallout, qui se sont rapidement enflammés.

La piste d’un Fallout News Vegas 2, ou quelconque autre spin-off, n’est évidemment pas à écarter, surtout au regard des événements qui arrivent dans la seconde saison de la série et du passif du studio. En revanche, Obsidian a aussi sa licence fétiche sous le coude et de nombreux joueurs espèrent qu’un certain Pillars of Eternity 3 se cache derrière ce jeu mystérieux. Josh Sawyer, qui a dirigé les épisodes précédents, a récemment déclaré, non sans humour, qu’il espérait que Microsoft lui donne le feu vert avec un budget similaire à Baldur’s Gate 3. Peut-être le géant américain était finalement disposé à lâcher plus de 100 millions de dollars ?

© Obsidian Entertainement

L’hypothèse d’un jeu plus modeste comme Pentiment n’est évidemment pas à écarter, mais comme la rumeur veut que la firme de Redmond ait validé le jeu pour garder le directeur de Fallout News Vegas au sein du studio cela semble moins probable. À ce stade, tout est envisageable, même une licence inédite. Il faudra attendre quelques années avant de découvrir ce qu’Obsidian prépare. Sur la Toile en tout cas,

Et vous, que préfèreriez-vous ? Un jeu Fallout ? Pillars of Eternity 3 ? Une toute nouvelle licence ?

Source : LinkedIn, Reddit