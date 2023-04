Et si Bethesda venait, sans le vouloir, d'officialiser le développement de Fallout New Vegas 2 ? Cet indice laisse peu de place au doute.

La licence Fallout fait partie des références dans le genre du monde ouvert ? Alors que les premiers Fallout ont marqué les esprits, les deux derniers, Fallout 4 et surtout Fallout 76, ont laissé un sentiment mitigé aux joueurs. Résultat : au lieu de prendre du bon temps sur ces titres, le public semble surtout attendre des nouvelles des prochains épisodes. Le prochain gros projet lié à Fallout n'est pas né de l'initiative de Bethesda. Depuis un bon moment maintenant, une communauté de moddeurs travaille sur Fallout : London, un mod extrêmement ambitieux destiné au quatrième opus de la licence. Bethesda a décidé d'apporter son soutien au projet une fois celui-ci bien lancer. Il se trouve justement que Fallout 4 vient de recevoir une étrange mise à jour qui mentionne un certain New Vegas 2.

Fallout : New Vegas 2, ça chauffe !

Une mise à jour de Fallout 4 sur Steam permet de découvrir la mention "newvegas2". Même si plus rien n'apparaît sur la plateforme, SteamDB montre bien l'ajout de ce terme. Il disparaîtra seulement quelques heures plus tard. Les plus rationnels penseront certainement que Bethesda prépare du nouveau contenu de Fallout 4 lié à new Vegas. Possible, sachant qu'une mise à jour next-gen du jeu doit sortir cette année sur PC, PS5 et Xbox Series. Mais dans ce cas-là, pourquoi "newvegas2" et pas simplement "newvegas" ? Étrange. De leur côté, les plus rêveurs espèrent évidemment qu'il s'agisse là d'un indice révélant que Fallout : New Vegas 2 est bien en développement.

© Bethesda

Bientôt une officialisation du jeu en monde ouvert ?

La firme américaine n'a jamais confirmé travailler sur Fallout : New Vegas 2. Pourtant, en novembre dernier, Josh Sawyer, directeur sur Fallout : New Vegas, indiquait qu'il se verrait bien travailler sur une suite du jeu en monde ouvert. À sa sortie sur PC en 2010, Fallout : New Vegas, développé par Obsidian, avait marqué les esprits grâce à sa qualité d'écriture et son univers immersif. Avant d'espérer un Fallout : New Vegas 2 du même acabit, il faut déjà que Bethesda officialise le développement du jeu. Mais ce maigre indice devrait suffire à redonner le sourire aux fans de la série.