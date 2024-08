La licence Fallout est ces derniers temps en effervescence, et une nouvelle belle surprise pour les fans se profile très bientôt, qui plus est gratuitement.

Alors que l'extrêmement attendu Fallout London est enfin sorti (hélas non sans heurts) le 25 juillet dernier, un autre mod très surveillé va très bientôt se laisser essayer. Voilà qui devrait faire plaisir aux fans de la première heure, mais également faire découvrir ce qui a propulsé la licence postapocalyptique iconique pour les nouveaux venus depuis l'explosive série Prime Video.

Une nouvelle surprise bientôt à l'essai pour les fans de Fallout

En attendant le cinquième opus canonique chapeauté par Bethesda, qui est malheureusement loin d'être sorti, les fans de Fallout peuvent compter sur les moddeurs pour leur injecter leur dose de radiation dystopique. Les projets de ce genre sont légion, avec notamment Cascadia ou encore un Fallout 2 Remake officieux. C'est justement un autre remake qui nous intéresse ici, mais cette fois du tout premier jeu, sorti en 1997 !

Baptisé Vault 13, ce mod nous permettra ainsi de rejouer au titre de Black Isle Studios et Interplay qui a donné ses lettres de noblesse à cette licence culte. Comme le remake du second épisode, celui-ci entend intégralement porter le premier volet dans Fallout 4. Il sera ainsi possible pour les vétérans comme les néophytes de redécouvrir ce jeu en 3D en vue FPS/TPS. En développement depuis quelques années, Vault 13 se laissera enfin essayer via une démo gratuite le 9 août chez nous (plus exactement le 8 août à 21 heures ET, donc à 3 heures du matin le lendemain dans notre zone).

Comment essayer la démo de Vault 13

Pour télécharger la démo de ce remake officieux de Fallout premier du nom, il faudra rejoindre le serveur Discord officiel de Vault-13 via l'ancre de lien ci-présente, également cité en source ci-dessous. C'est en effet ici que les moddeurs en charge de ce projet aussi ambitieux qu'excitant posteront les liens pour télécharger cette version d'essai. Naturellement, il ne s'agira pas du jeu complet, mais d'un petit avant-goût en attendant le produit final, dont la date de sortie n'est pas encore connue. Pour en profiter, il faudra bien sûr disposer de Fallout 4 (de préférence sans autres mods installés) et d'un PC suffisamment robuste pour faire tourner le jeu, le tristement fameux patch « next-gen » inclus.

Source : Vault 13 sur X.com ; Serveur Discord de Vault 13