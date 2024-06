Comme pour The Elder Scrolls, les jeux Fallout de Bethesda peuvent compter sur une communauté aussi talentueuse que passionnée. Une belle équipe de fans s'est notamment donné comme objectif très ambitieux de proposer un Remake officieux de Fallout 2 dans Fallout 4, et le projet avance apparemment à pas de Béhémoth.

Le Remake officieux de Fallout 2 par des fans pour des fans

En janvier 2019, des fans ont fait le pari fou de proposer un Remake officieux de Fallout 2 avec le moteur du quatrième opus. La petite équipe de passionnés compte aujourd'hui une centaine de développeurs. Une entreprise extrêmement ambitieuse, qui pourrait même faire pâlir des studios professionnels. L'idée est en effet d'entièrement adapter ce jeu légendaire à la première personne. Lieux à visiter, personnages, dialogues, les moddeurs veulent absolument tout recréer avec la plus grande fidélité possible.

Depuis quelques temps, ce Remake portant le nom de code Project Arroyo semble connaitre une progression fulgurante. Interviewé par The Gamer, le chef de l'équipe, Damion Daponte, se veut en tout cas optimiste en ce sens. Pour en faire profiter à tous les fans de la franchise post-apocalyptique, il serait question de sortir ce DLC amateur proprement massif de Fallout 4 sur Steam. « C'est une plateforme que tout le monde a. Il est plus facile d'y accéder, d'installer des programmes et de les mettre à jour de manière efficace ».

De nombreux projets de fans extrêmement prometteurs

Outre un chantier aussi ambitieux que complexe, reste encore à déterminer comment intégrer le tout sur la plateforme de Valve. « Il faut qu'on réfléchisse aux spécificités de Steam, faire en sorte que vous disposiez de Fallout 2 et 4 ainsi que de tous ses DLC pour que nous n'ayons de problèmes légaux. On verra tout ça en temps voulu ». En soi, ce Remake officieux sera en effet entièrement gratuit, malgré un temps de développement extrêmement long et probablement chronophage, qui plus est sur le temps libre de ses créateurs. En attendant sa sortie et si suivre ce projet fou vous intéresse, vous pouvez vous rendre sur son compte X.com officiel, et voir la vidéo teaser et très prometteuse ci-dessous.

Ce n'est par ailleurs pas le seul projet de fans dans l'univers de Fallout qui impressionne par son caractère prometteur. Nous avons également London, qui aurait dû sortir en avril, mais dont les plans ont été chamboulés par l'arrivée du patch nouvelle génération de Fallout 4. Nous avons également Cascadia, qui nous propose de visiter une version post-apocalyptique et encore inexplorée dans les jeux de Seattle. Voilà en tout cas de nombreuses choses à surveiller en attendant Fallout 5 et d'autres jeux de la licence apparemment prévus par Bethesda.