L'année dernière, le projet de fans Fallout: Nuevo México avait suscité un certain engouement auprès des fans avec un long trailer de gameplay prometteur. Avance rapide jusqu'à aujourd'hui, avec de très mauvaises nouvelles pour cette extension officieuse du quatrième opus de la franchise postapocalyptique. Et ce n'est malheureusement que le dernier d'une liste qui continue de se rallonger.

Un autre projet prometteur autour de Fallout nucléarisé ?

Parmi les projets de fans prometteurs autour de Fallout, Nuevo México se plaçait dans le haut du panier. Comme son nom l'indique, il nous proposait de retourner au Nouveau Mexique, cinq ans après les événements du quatrième opus à Boston, avec un terrain de jeu qui aurait ravi les fans de New Vegas. Mais entre sa présentation aguicheuse l'année dernière et aujourd'hui, les choses semblent avoir pris une bien triste tournure pour cette extension officieuse.

Il y a quelques mois, toute trace de trailers du mod ont été purement et simplement effacées. Dans la soirée d'hier, nous apprenions que le développement de Fallout: Nuevo México était stoppé jusqu'à nouvel ordre. La faute notamment au départ de son principal développeur, Zapshock. Dans le petit monde de tels projets amateurs et généralement bénévoles, ce genre de nouvelles est souvent synonyme d'un sort bien malheureux. Il se pourrait ainsi que cette production de fans ne voit jamais la lumière du jour. Cette mort prématurée du mod est peut-être en partie due à la (décevante qui plus est) mise à jour nouvelle génération du quatrième opus pour surfer sur le succès de la série Prime Video, qui a sapé le travail de nombreux moddeurs.

Ce Fallout New Vegas 2 officieux et prometteur ne verra peut-être jamais le jour. © Bethesda/Obsidian Entertainment

Les mods ambitieux de Fallout 4 victimes des radiations

Ce n'est malheureusement pas le seul projet très prometteur pour le quatrième opus de Fallout qui aurait fait les frais de cette décision de Bethesda. London, un mod extrêmement ambitieux et prometteur nous permettant de sortir des États-Unis pour voir comment ce monde postapocalyptique se porte dans la capitale du Royaume-Uni, a également fait l'objet d'un report. Il devait pour rappel sortir en avril, mais le fameux patch « next-gen » a mis de sérieux bâtons dans les roues de l'équipe de fans derrière le projet.

D'autres productions de ce type pourraient être en danger, comme un Remake officieux de Fallout 2 ou Cascadia. Espérons toutefois que les fans travaillant dessus s'en sortent mieux que l'équipe derrière Nuevo México. Il faudra en effet bien des mods aussi engageants pour nous aider à patienter pour un cinquième opus qui s'annonce encore très (très) lointain.