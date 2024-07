Il s'agit en réalité d'une double surprise, puisque ladite arrivée a été annoncée d'une manière très discrète, en dépit d'attentes colossales à son égard. Ce n'est peut-être pas Fallout 5, mais c'est ce qui se rapproche le plus d'un tout nouveau jeu, et qui a de plus le mérite d'être entièrement gratuit. Et d'être la première création dans l'univers ne se déroulant pas aux États-Unis. Oui, nous parlons bien de l'extrêmement attendu Fallout London !

L'énorme bombe gratuite Fallout London arrive enfin, « Mind the Gap »

Après cinq ans de développement, Team FOLON, un groupe de moddeurs passionnés, s'apprête enfin à confier aux joueuses et joueurs de Fallout 4 les clés radioactives de Londres façon post-apo. Il s'agit sans conteste d'un des mods les plus ambitieux du titre sorti en 2015, prenant à lui tout seul la forme d'un DLC géant, voire d'un tout nouveau jeu, qui plus est entièrement gratuit. Au programme : une capitale du Royaume-Uni fidèlement reproduite et délabrée, son propre lot de factions, quêtes et armes thématiques, le tout entièrement doublé par des comédiens de métier. Une œuvre proprement impressionnante qui force un énorme respect en somme, et réalisée de manière entièrement bénévole.

Celui-ci aurait pour rappel dû sortir plus tôt. Ses plans ont cependant été sabotés par l'arrivée d'un patch « next-gen » décevant sur PC, ajoutant finalement plus de problèmes qu'il en corrige. Mais tout vient à point à qui s'attendre, et Fallout London arrive ainsi... aujourd'hui à 15 heures ! « À moins qu'une guerre nucléaire se déclenche avant », a indiqué avec humour auprès d'Inverse le manager de Team FOLON, Dean Carter.

Comment installer ce mod aux allures de tout nouveau jeu gratuit

Comme l'indique Team FOLON sur le site officiel de Fallout London, leur mod est disponible gratuitement sur GOG. Pour en profiter, il est toutefois impératif de posséder Fallout 4 et tous ses DLC, ou l'édition Jeu de l'Année. Que vous possédiez la version GOG ou Steam importe peu, la plateforme de CD Projekt RED regroupant toutes vos autres librairies. Malheureusement, l'Epic Games Store est quant à lui laissé sur la touche, puisqu'il n'autorise pas de passer à la version antérieure des jeux de son catalogue.

Pour la version Steam de Fallout 4, il sera en effet impératif de le downgrade vers une version antérieure au controversé patch « next-gen ». Team FOLON indique également qu'il sera indispensable de désactiver les sauvegardes par le Cloud, London apportant des changements irréversibles à votre jeu. Quitter les États-Unis pour visiter la version postapocalyptique de Londres demande donc un engagement certain. Mais gageons que l'effort en vaudra largement la peine, en attendant d'autres mods tout aussi prometteurs comme l'officieux Fallout 2 Remake, ou le cinquième opus canonique de Bethesda, malheureusement encore très loin de sortir.

