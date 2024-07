Les fans se mobilisent pour aider leurs camarades à patienter jusqu’à la sortie de Fallout 5. L’un des projets les plus ambitieux donne enfin de ses nouvelles et elles sont bonnes.

On le sait, Fallout 5 n'arrivera pas avant très longtemps. Bethesda concentre actuellement ses efforts sur le suivi de Starfield et sur The Elder Scrolls 6. Une fois la suite de Skyrim sortie, les équipes se replongeront pleinement dans les Terres Désolées. Face au succès de la série, l’éditeur cherche cependant des pistes pour trouver de quoi occuper les fans. Des fans qui, de leur côté, ont déjà planché sur le sujet. Plusieurs groupes de moddeurs passionnés se sont lancés dans des projets de grande envergure dignes de vrais DLC. Fallout London est indéniablement l’un des plus attendus tant il s'apparente à un jeu à part entière. Il semblerait qu'il soit enfin prêt à voir la lumière du jour.

Fallout London bientôt prêt à sortir

Un malheureux concours de circonstances avait poussé le mod à rester un peu plus longtemps dans son abri. Rappelez-vous, il devait initialement être lancé en avril, mais entre-temps, fort du succès de la série Prime Video, Bethesda s’était cependant décidé à sortir la mise à jour next-gen de Fallout 4, qui apportait également son lot de changements à la version PC. La plupart des mods ont rapidement été impactés au grand et Fallout London en avait directement fait les frais. Depuis plusieurs mois, l’équipe de bénévoles s’affaire à rendre son bébé de nouveau fonctionnel et ils touchent enfin au but.

Sur ses réseaux officiels, la team FOLON a annoncé que « la fin est proche ». Plusieurs builds ont d'ores et déjà été envoyées à GOG, son partenaire pour tester la qualité du mod et détecter les bugs. « Nous attendons leur feu vert. Une fois que nous aurons vérifié que Fallout London et son logiciel d’installation fonctionnent sur toutes les machines prises en charge, on sera prêts », précisent-ils. L’attente touche presque à sa fin, mais une nouvelle date de lancement ne sera communiquée qu'ultérieurement.

Pour mémoire, Fallout London sera donc un mod entièrement gratuit de Fallout 4 aux allures de nouvel épisode. L’ambition est à la hauteur de son concept. Il nous permettra en effet pour la toute première fois dans un jeu de la licence de visiter une destination en dehors des États-Unis. Une chose que Bethesda se refuse à faire, estimant que les USA font partie de l'identité de la franchise. Le projet est en développement depuis plus de quatre ans et il n’a pas tapé que dans l'œil des joueurs. Les créateurs de Fallout sont allés jusqu’à dépêcher certains des talents de cette petite équipe pour les intégrer directement à son studio.

Source : Team FOLON.