Dans l'univers foisonnant des mods, Fallout London se distingue comme un projet d'ampleur, promettant de transformer Fallout 4 avec une conversion digne d'un jeu à part entière. Prévu pour être lancé le 23 avril, ce mod massif a récemment fait parler de lui grâce à une vidéo finale de progression dévoilée par l'équipe de développement, Team Folon.

Fallout London, c'est du lourd

L'un des aspects les plus remarquables de Fallout London réside dans son casting vocal exceptionnel, rassemblant des talents issus de jeux vidéo acclamés tels que Baldur's Gate 3, A Plague Tale: Requiem et Final Fantasy 16. Vers les cinq minutes et trente secondes de leur présentation, comme le rapporte GamesRadar, les développeurs mettent en lumière la diversité et la qualité de leur équipe de doublage. Composée de membres éminents de la communauté Bethesda, de YouTubers, de streamers et, fait notable, de professionnels reconnus du doublage.

On peut notamment citer Neil Newbon, célèbre pour son rôle d'Astarion, le vampire sarcastique dans Baldur's Gate 3, qui prête sa voix à un personnage encore mystérieux de Fallout London. Son talent, ayant déjà captivé des milliers de joueurs, promet d'apporter une nouvelle dimension à l'expérience du mod. Anna Demetriou, connue pour sa prestation en tant que Sophia dans la version anglaise d'A Plague Tale: Requiem, ainsi que pour son rôle de Dorys dans Final Fantasy 16, rejoint également le casting, ajoutant à l'attente autour des personnages qu'elle incarnera.

Parfait pour découvrir la série

Le timing de sortie de Fallout London est également remarquable, intervenant juste après le lancement de la série télévisée Fallout sur Prime Video le 12 avril. Cette convergence de contenus Fallout promet d'attirer l'attention sur l'univers post-apocalyptique à un moment où l'intérêt des fans est à son comble. On peut donc saluer cette décision de la part des créateurs du mod, qui vont pouvoir pleinement capitaliser sur le succès de la série.

Avec son ambition et son casting de voix talentueuses, Fallout London se positionne comme un ajout incontournable pour les amateurs de Fallout 4. De plus, il s'agit de l'un des mods les plus ambitieux à ce jour, presque au niveau d'un jeu à part entière, et entièrement gratuit. C'est une solution idéale pour patienter jusqu'à la sortie de Fallout 5, surtout lorsque l'on considère les fréquentes grosses réductions de prix de Fallout 4 sur Steam, ce qui rend son acquisition assez accessible.

Pour rappel, l'action de la série Amazon se déroule dans un Los Angeles post-apocalyptique, où les citoyens vivent dans des bunkers souterrains pour se protéger des radiations, des mutants et des bandits. Ce projet s'inscrit dans le même univers que les jeux, mais cherche à raconter une histoire originale plutôt qu'à être une adaptation directe d'un jeu spécifique.