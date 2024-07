Sorti il y quatre jours et disponible gratuitement sur GOG, Fallout London est en effet devenu un casse-tête pour de nombreux joueurs désireux de tester ce mod aux allures de nouveau jeu dans l'univers postapocalyptique iconique, et pour la première fois de son histoire hors des États-Unis. Le lancement de ce titre créé par une équipe de développeurs bénévoles est en tout cas loin d'être une Tamise tranquille, bien malheureusement pour eux.

Fallout London est arrivé comme une review-bombe pour certains

Cela fait cinq ans que la Team FOLON s'est donnée comme très ambitieux objectif de proposer un mod de Fallout 4 nous permettant de voir ce que Londres donnerait dans le climat postapocalyptique propre à la franchise. Fallout London aurait dû sortir en avril dernier, avant que le fameux patch « next-gen » de Bethesda ne vienne saboter leurs plans. C'est donc le 25 juillet que ce mod extrêmement attendu est arrivé sur GOG... non sans heurts.

Les joueuses et joueurs Steam ont dû utiliser un downgrader pour lancer le quatrième opus sans le patch, afin que Fallout London puisse être lancé. Sauf que, dans de nombreux cas, cette solution ne fonctionne pour l'instant tout simplement pas. La solution la plus sûre de jouer au mod est de passer par l'édition GOTY de Fallout 4 sur GOG. Et même là, la capitale du Royaume-Uni reste irradiée de nombreux problèmes. Entre crashes intempestifs et réguliers, temps de chargement démesurés, freezes, bugs en pagaille, le dur labeur de la Team FOLON a malheureusement été victime de vives critiques par des joueurs impatients de se plonger dans un « nouveau jeu » Fallout en attendant désespérément le cinquième opus.

« Mind the Gap, London is currently under construction »

D'aucuns diraient que le mod aurait dû être reporté pour être mieux peaufiné. Fallout London a donc besoin d'une ou plusieurs mises à jour pour corriger ce qui peut l'être. Rappelons cependant que le projet est géré par des développeurs bénévoles, ne disposant donc pas de moyens colossaux comme ceux de Bethesda, ni d'un service Q&A attitré (et on sait ce que cela a donné sur les précédents jeux du studio...). En attendant des patches, la communauté se sert donc les coudes pour trouver des solutions temporaires et aider la Team FOLON autant que faire se peut, une tasse de thé à la main.

