GOG.com a confirmé une nouvelle qui pourrait décevoir certains joueurs de Fallout 4. Le mod Fallout: London, l'un des mods les plus ambitieux et étendus jamais créés pour ce jeu, ne sera pas compatible avec la version de Fallout 4 achetée sur l'Epic Games Store. Quel est le soucis ? Et pourquoi ? On vous dit tout ce qu'il faut savoir sur le sujet.

Un mod ambitieux pour Fallout

Fallout: London est une conversion totale du jeu original, transportant les joueurs dans un Londres post-apocalyptique. Ce mod introduit une nouvelle histoire, des quêtes inédites, et des personnages non-joueurs uiques. Il promet une immersion totale dans un environnement réimaginé, enrichissant l'expérience de jeu pour les fans de la série.

Problème, le lancement de la mise à jour Next-Gen pour Fallout 4 par Bethesda a compliqué les choses pour les créateurs de mods. Cette mise à jour a nécessité un report de la sortie initialement prévue pour le 23 avril. Les moddeurs ont dû retravailler leur projet pour s'assurer qu'il soit compatible avec la nouvelle version du jeu. Actuellement, la version GOG de F4 est configurée pour permettre un retour en arrière vers une version antérieure du jeu, nécessaire pour faire fonctionner Fallout: London correctement.

Malheureusement, ceux qui possèdent le jeu via l'Epic Games Store ne pourront pas utiliser Fallout: London pour le moment. Les créateurs du mod travaillent sur une solution, mais ils ne peuvent pas encore garantir la compatibilité avec cette plateforme. En attendant, les joueurs sont encouragés à utiliser la version GOG du jeu pour éviter tout problème de compatibilité. C'est ce que rapporte un porte parole de GOG à VG247.

Les utilisateurs de Steam, qui représentent une grande majorité de la base de joueurs, pourraient également rencontrer des difficultés. Les moddeurs travaillent activement sur une version du mod compatible avec Steam, mais des ajustements sont encore nécessaires pour permettre le retour en arrière de la mise à jour Next-Gen. La situation est donc en cours de résolution, avec la version de Fallout 4 de GOG actuellement la seule certitude.

Source : VG247