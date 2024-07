Après environ cinq ans de développement, le très ambitieux mod de Fallout 4 baptisé Fallout London est enfin sorti le 25 juillet dernier. Mais l'engouement autour de celui-ci a pour beaucoup tourné au cauchemar. Impossible à lancer chez certains, crashes et bugs en tous genres, cette vision de Londres s'est vraiment montrée postapocalyptique de la moins réjouissante des manières pour nombre de joueurs impatients de visiter la capitale du Royaume-Uni à la sauce Fallout. Team FOLON, l'équipe de développeurs bénévoles derrière ce massif projet, a cependant partagé de bonnes nouvelles en ce sens.

Fallout London en cours de maintenance

La Team FOLON avait de bien lourdes responsabilités sur ses petites épaules bénévoles. Non seulement Fallout London représente le premier « nouveau jeu » solo de la franchise en neuf ans, mais il se présente également comme l'un des mods les plus ambitieux de l'histoire : la perspective de quitter pour la première fois de la licence les États-Unis pour voir si l'herbe est plus radioactive outre-Atlantique, qui plus est de manière entièrement gratuite.

Petite équipe oblige, le lancement de ce très attendu Fallout London s'est hélas fait de manière chaotique. Surtout sur Steam, demandant de downgrader Fallout 4 dans une version antérieure au patch « next-gen » tant honni notamment sur PC, sous peine que le mod soit proprement injouable. Cela ne l'a malheureusement pas empêché d'être cassé à sa sortie gratuite sur GOG. La Team FOLON s'est toutefois exprimée sur le sujet, en promettant qu'un correctif arrive très bientôt pour régler les plus gros problèmes de l'ambitieux Fallout London.

Bonjour à tous, voici un message de la Team FOLON. Premièrement, merci infiniment de la part de toute l'équipe. Nous vous sommes très reconnaissants de l'attention qu'à reçu Fallout London, et nous apprécions vos précieux retours. Cela réchauffe le cœur de voir que la communauté se rassemble pour saluer la sortie du mod et s'entraider. Nous travaillons activement au déploiement prochain d'un correctif pour les plus gros problèmes techniques rapportés. Afin d'éviter de quelconques problèmes d'installation, nous vous encourageons à suivre notre guide dédié à Fallout London. Pendant que nous travaillons à améliorer le processus, assurez-vous donc de suivre tous les points du guide pour que les choses se passent au mieux. Pour l'instant, soyez prudents et « mind the gap ». Team FOLON

Source : Team FOLON sur X.com