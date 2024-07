Présenté comme un mod de Fallout 4, Fallout London est bien plus que ça et se veut l'une des créations de fans les plus ambitieuses pour le titre de Bethesda. Alors que de telles choses sont normalement exclusives au PC, l'équipe derrière ce qui s'apparente à un tout nouveau jeu veut aller plus loin que la plupart. Sauf qu'une telle initiative demanderait une aide extérieure.

Fallout London veut accueillir le plus de monde que possible

En développement depuis plus de cinq ans, Fallout London est l'un des mods les plus ambitieux jamais créés pour la franchise. Celui-ci prend pratiquement la forme d'une extension, voire d'un tout nouveau jeu, nous permettant de voir ce que donnerait le célèbre univers postapocalyptique de l'autre côté de l'Atlantique, et plus précisément à Londres. La capitale du Royaume-Uni a ainsi été entièrement adaptée en ce sens. Pour bien faire les choses, l'équipe de fans s'est même arrogée les services de comédiens de doublage réputés pour donner corps à son œuvre très attendue.

Pour l'heure uniquement prévu sur PC (mais demandant pour fonctionner de jouer à Fallout 4 dans une version antérieure au controversé patch « next-gen »), Fallout London pourrait également sortir sur consoles. C'est en tout cas le souhait de ses créateurs, comme l'indique le développer en chef du projet, Dean Carter, dans une interview auprès de Metro. « Il nous faut parler à un responsable. Si nous voulons faire de notre mod un titre indépendant du jeu de base, nous avons besoin de la permission de Bethesda, afin de faire en sorte que les joueurs consoles puissent également en profiter. Ce qui n'est pour l'instant pas possible ».

Todd Howard est invité aux pourparlers à la Chambre des Lords

La belle initiative des développeurs de Fallout London est en tout cas salutaire et rarement vue dans le monde du modding. Mais cela ne pourra donc se faire qu'avec l'aval de Bethesda. Reste donc à voir si le géant américain est prêt à consentir à un tel geste, sachant que cette aventure à Londres sera, mod oblige, en principe gratuite. À moins que l'équipe puisse s'entretenir avec ce bon vieux Todd Howard, seuls les joueurs PC pourront à l'heure actuelle profiter de l'équivalent de ce nouveau jeu très prometteur... quand il sortira, et uniquement via Steam et GOG, l'Epic Games Store étant pour l'heure exclu.