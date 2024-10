Fin septembre, Team FOLON annonçait travailler sur une mise à jour 1.02 proprement massive pour Fallout London. Quelque trois semaines plus tard, le fruit de son labeur est officiellement déployé et annoncé, et se montre visiblement bien à la hauteur des promesses des créateurs de l'un des mods les plus ambitieux jamais vus sur un jeu Fallout.

De nouveaux grands travaux pour réparer Fallout London

Trois mois après son déploiement sur PC via GOG en tant que mod gratuit transformant totalement Fallout 4, Fallout London accueille donc son deuxième patch majeur. Malheureusement pour Team FOLON, sa création en développement depuis des années n'est pas arrivée dans les meilleures conditions. Entre bugs en pagaille et problèmes relatifs au « downgrade » pour faire fi du controversé patch « next-gen » déployé par Bethesda sur le quatrième opus, cette vision post-apocalyptique de Londres n'a pas eu un départ aussi tranquille que la Tamise.

Team FOLON s'est toutefois retroussée les manches afin de réparer Fallout London autant que faire se peut. Ainsi entre donc en scène la mise à jour 1.02. Comme promis par ses développeurs, il s'agit d'un patch proprement massif, comprenant plus de 1 000 corrections de bugs et problèmes de performances. Ceux-ci touchent donc autant à des bugs de quêtes, de script ou de comportements des PNJ qu'à des soucis de crashes et saccades. La mise à jour ajoute également quelques ajustements au niveau du gameplay et des PNJ. Vous pouvez connaître tous les détails de cet énorme patch via la vidéo d'annonce ci-dessous.

Espérons que cette mise à jour 1.02 aura su gommer les nombreux problèmes qui ont coûté beaucoup de points chez les joueurs à la sortie de Fallout London le 25 juillet dernier. À défaut d'un nouveau jeu canonique, ce mod de Team FOLON est pour l'heure ce qui s'en rapproche le plus. Nous gardons également un œil sur Nuevo México, un mod tout aussi ambitieux sur Fallout New Vegas, qui a récemment redonné d'encourageants signes de vie. Il faudra bien tout cela pour attendre un Fallout 5 qui est visiblement encore très loin de sortir.

Source : Team FOLON sur YouTube