L'actualité tourne de plus en plus autour de Bethesda, surtout avec la sortie prochaine de Starfield. Ne serait-ce pas également le moment parfait pour redécouvrir Fallout 4 ?

Au-delà de Starfield et The Elder Scrolls, Bethesda est aussi connu pour Fallout. En effet, en 2004, Bethesda Softworks ( filiale de ZeniMax Media) a acquis les droits de la série Fallout. À cette époque, Interplay était en difficulté financière. Malgré des projets ambitieux pour Fallout 3, ils n'ont pas pu les mener à bien. Suite à cette acquisition, Bethesda a développé sa propre vision de Fallout 3, bien différente des précédents opus isométriques. Fort de ce succès, Fallout 4 a naturellement vu le jour en 2015. Le jeu avait battu des records de ventes à l'époque, avec plus de 470 000 joueurs connectés simultanément sur Steam.

Fallout 4, une super annonce

Pour ceux souhaitant se replonger dans cet univers post-apocalyptique, la plateforme GOG a annoncé la disponibilité du jeu en édition GOTY en version DRM-Free. Autrement dit, une version exécutable que vous pouvez utiliser à votre convenance. Et pour couronner le tout, le titre est proposé avec une généreuse réduction de 75%, ce qui ramène le prix à 10 euros au lieu de 39,99 euros. À noter que sur Steam, il est toujours affiché à 39,99 euros, de quoi faire réfléchir ceux qui n'ont pas encore tenté l'expérience.

DRM Free, c'est quoi l'avantage ?

Un jeu DRM-Free offre avant tout une liberté d'utilisation sans égal. Contrairement aux jeux équipés de DRM, vous pouvez installer ce type de jeu sur autant de machines que désiré, sans vous soucier des activations ou des limites d'installation. Cela se traduit par une plus grande flexibilité et simplicité, comme c'est le cas ici pour Fallout 4. De plus, l'absence de DRM signifie qu'une connexion Internet n'est pas nécessaire pour jouer. Certains DRM exigent en effet une vérification en ligne, souvent lors de la première installation ou du premier lancement. Sans cette contrainte, le jeu reste accessible même sans Internet. Les problèmes de compatibilité, courants avec les DRM, sont aussi moins fréquents avec les jeux sans DRM, que ce soit avec certains systèmes d'exploitation ou des logiciels tiers.

En outre, concernant la confidentialité, les jeux sans DRM offrent une garantie. Ils ne requièrent ni suivi ni collecte de données, assurant ainsi la tranquillité d'esprit des joueurs quant à leur vie privée. Pour finir, la portabilité est également un atout des jeux DRM-Free. On peut facilement transférer le jeu d'un dispositif de stockage à un autre ou entre différents ordinateurs. Certes, c'est aussi faisable avec Steam, mais de façon moins intuitive et avec quelques astuces.

Fallout 4 oui, mais en GOTY

Pour Fallout 4, l'édition GOTY est une version spéciale qui comprend le jeu de base ainsi que tous les DLC. À savoir :