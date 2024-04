En plus de pouvoir regarder la série Fallout sur Prime Video, les abonnés aux services d'Amazon peuvent ainsi récupérer sans surcoût Fallout 3 et New Vegas, deux titres majeurs après le rachat de la licence par Bethesda. Mais le choix de la plateforme pour cette promotion n'est pas des plus idéaux...

Amazon et Fallout sont sur un petit nuage...

Pour accéder à ces deux jeux gratuits Fallout développés respectivement par Bethesda et Obsidian Entertainment et sortis en 2008 et 2010, il faudra en effet passer par... Amazon Luna. Après la mort de Stadia, le service de Cloud Gaming d'Amazon poursuit son petit bonhomme de chemin dans les nuages. Jusqu'au 10 octobre, les abonnés Prime pourront donc récupérer Fallout 3 et New Vegas sans surcoût sur Luna. Mais l'offre en vaut-t-elle la chandelle ?

Pour profiter de ces jeux Fallout sur Amazon Luna, il faut en effet disposer d'une très solide connexion Internet, ceux-ci n'étant pas stockés sur votre machine. Mais la qualité du streaming peut parfois laisser à désirer, avec des problèmes de lags ou d'instabilité. N'est malheureusement pas GeForce NOW ou Xbox Cloud Gaming qui veut. D'autant que ces deux titres maintenant d'un certain âge peuvent très largement tourner nativement sur n'importe quel PC relativement récent et sont souvent proposés ailleurs à des prix dérisoires, voire gratuitement.

Une offre à prendre ou à laisser

Ces deux jeux Fallout proposés gratuitement par Amazon ont de plus grandement bénéficié du travail des moddeurs pour les moderniser et en améliorer l'expérience globale. Sur Luna, une telle chose est absolument impossible. Il faudra donc se contenter de ces titres dans leur version de base. Ils accusent toutefois sérieusement leur âge, et les sporadiques instabilités du service Cloud Gaming d'Amazon n'améliorent pas nécessairement les choses.

Sachez en tout cas que, si vous êtes abonnés à Prime, cette offre sur ces deux jeux gratuits existe. Il ne s'agit d'ailleurs pas des seuls jeux Fallout proposés gratuitement via le programme Prime Gaming. Fallout Tactics: Brotherhood of Steel ainsi que Fallout 76 sont également concernés, et ceux-là sans avoir à passer par Luna. Une manière comme une autre de profiter du succès radioactif de la très solide adaptation de cette licence apocalyptique iconique sortie le 11 avril sur Prime Video.