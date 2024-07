Et si Fallout 76 n'avait jamais vu le jour, et qu'à la place, un studio qui a sorti l'un des jeux les mieux notés de tous les temps avait repris la main sur la franchise de Bethesda ?

Les fans du RPG post-apo de Bethesda ont récemment partagé leurs envies sur Fallout 5, et ils ne manquent pas d'idées. Afin de casser la dynamique des derniers jeux, certains voudraient que le protagoniste incarné ne soit pas un Résident d'Abri. Des suggestions ? Oui. Jouer une Goule ou un membre de l'Enclave sont des options ne déplairaient pas à une partie de la communauté. Ce n'est pas sûr que Bethesda accède à ces demandes, mais au moins, les voix se sont exprimées. De toute façon, il y a encore le temps, et l'unique moyen de retrouver la franchise prochainement sera de se plonger dans le mod London.

Quand la Belgique convoitait la licence Fallout

La saga Fallout est culte et mine de rien, elle commence à avoir de l'âge. En 2027, la franchise RPG célébrera déjà ses 30 ans. Un premier épisode sorti en 1997 qui, à l'époque, était développé par Black Isle Studios. Les concepteurs de Baldur's Gate 1 & 2. Oui, ils avaient un peu de talent et après la fermeture de la structure en 2003, certains sont d'ailleurs partis ouvrir Obsidian Entertainment (Fallout New Vegas). Depuis, la licence a été pilotée par Bethesda, mais d'autres auraient adoré s'en saisir, en particulier un studio belge expert dans les RPG.

On parle bien sûr de Larian Studios qui a tout cassé avec Baldur's Gate 3, l'un des jeux les mieux notés de tous les temps sur Metacritic et l'un des meilleurs RPG de l'histoire. C'est Swen Vincke, PDG du studio, qui a confié au magazine Edge qu'il aurait aimé travailler sur Fallout. « Il y aurait eu Ultima, Fallout et Baldur's Gate. Il n'y avait pas beaucoup de choix » déclare l'homme. Et cette liste n'est pas anodine. Pour percer dans l'industrie, et attirer de nouveaux talents, Swen Vincke estime que le studio avait besoin d'une IP reconnue. Finalement, ça ne s'est pas fait pour Fallout, mais ils ont bien obtenu les droits pour Baldur's Gate et l'un dans l'autre, ce n'est pas un mal.

Mais un Fallout par Larian Studios, ça aurait pu quand même donner un sacré truc. D'une part, les développeurs n'ont plus à prouver leur maitrise du genre après l'enchaînement Divinity Original Sin 2 / Baldur's Gate 3. D'autre part, cela fait longtemps que la communauté désire plus que tout un CRPG à l'ancienne. Un retour aux sources plus proche de Fallout 1 & 2 de Black Isle Studios. Pour l'instant, vous êtes passés à deux doigts d'avoir le jeu de vos rêves, mais peut-être que ça changera un jour si Bethesda accepte une collaboration ?

Crédits : Steam.