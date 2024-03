Fallout 5 n'est clairement pas prêt de montrer le bout de son nez. Les fans vont devoir prendre leur mal en patience, et justement, il y a différents moyens de s'occuper entretemps. En avril, par exemple, on va pouvoir découvrir le mod London pour le quatrième opus qui s'annonce absolument massif. Sinon, il est encore possible de récupérer l'un des jeux les plus appréciés de la série, et ce, sans frais supplémentaires. Par contre, il ne faut pas traîner, car c'est une offre limitée dans le temps.

Fallout 1 est encore gratuit, le 2 va suivre

Il s'agit bien évidemment du tout premier titre de la licence. Celui qui, en 1997, a changé la face du CRPG. Une véritable pépite à ne louper sans aucun prétexte. Voilà comment on pourrait commencer par décrire Fallout 1. Comme on l'a expliqué, il est actuellement gratuit, mais il y a une condition bien précise à respecter. Il faut être abonné à Amazon Prime Gaming, sans quoi vous ne pourrez pas en profiter. Pour les autres, vous avez jusqu'au 6 mars prochain pour l'obtenir sans faire chauffer la carte bleue. Autant dire qu'il ne faut pas se tourner les pouces.

Fallout 1 est un cas assez particulier, dans le sens où bon nombre de fans de la franchise ne l'ont pas forcément fait dû à son ancienneté. C'est dommage, d'où le fait qu'on vous invite à l'essayer grâce à cette offre agressive. Après, si jamais ça vous passe sous le nez, gardez bien en tête qu'il ne coûte pas un bras. En tout cas, c'est une aventure qui ne vous laissera pas indifférent. Il n'y a pas de meilleur moment pour se plonger dans les débuts de cette saga légendaire, qui est encore loin de passer l'arme à gauche.

Et donc, qu'est-ce qui se passe exactement dans Fallout 1 ? Vous êtes dans un monde post-apocalyptique qui mélange science-fiction et une atmosphère à la sauce années 50. Bref, à ce niveau-là, vous serez en terrain connu. Le postulat de départ ici est de trouver un certain composant électronique de remplacement pour sauver son Abri. Bien sûr, tout ne va pas se passer comme prévu, mais on va éviter de vous en dire plus. Retenez simplement que l'écriture est brillante, et qu'il y a un vaste panel d'approches pour tacler les situations rencontrées.

C'est bientôt autour du 2

N'oubliez donc pas d'aller récupérer Fallout 1 sans plus attendre sur Prime Gaming. Néanmoins, il se peut que vous l'ayez déjà fait. Si c'est le cas, on a une excellente nouvelle pour vous. Dès le 7 mars prochain, ce sera au tour du deuxième opus d'être disponible gratuitement via un code GOG. Tout comme son prédécesseur, il a été acclamé à de nombreuses reprises pour la finesse de son écriture, l'importance des choix et ses multiples fins. Vous adorez les CRPG ? Alors vous n'avez pas d'excuses, il faudra lui donner sa chance ! Faites juste attention, car ce sera également une offre à date limite.