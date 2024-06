Pendant longtemps un jeu perclus de problèmes en tous genres, Fallout 76 se porte désormais mieux que jamais. Grâce notamment à l'énorme engouement radioactif généré par la série Prime Video, le titre a accueilli des millions de nouveaux joueurs. Dans le cadre d'une interview auprès de Variety, Todd Howard est revenu sur ces récents développements et l'avenir de la franchise post-apo, qui s'annonce bien irradié, dans le bon sens du terme.

Bethesda n'en a pas fini avec Fallout, mais...

Entre Starfield et The Elder Scrolls 6, Bethesda est bien occupé, au grand dam des fans de la franchise Fallout. Cela fait neuf ans que le quatrième opus est sorti, et 76 n'était clairement pas ce à quoi ils s'attendaient. Après un florilège de mises à jour, le jeu multijoueur se trouve enfin 6 ans après sa sortie dans un état décent. Même constat pour Fallout 4, qui a reçu un patch à destination des consoles nouvelle génération, mais avec un résultat globalement en demi-teinte. Le succès de la série a cependant totalement relancé ces jeux accusant leur âge avancé. Un jour seulement après sa sortie sur Prime Video, 5 millions de nouveaux fans ont essayé l'un des nombreux jeux de la franchise.

Mais quid de nouveaux titres dans l'iconique univers post-apo, avec notamment un pour l'heure très lointain Fallout 5 ? Todd Howard s'est exprimé à ce sujet dans une interview exclusive au micro de Variety. L'un des visages de Bethesda a voulu se montrer rassurant, mais de la manière très évasive qu'on lui connaît. « Nous avons des plans pour le futur la franchise, et rien de spécifique à mentionner pour l'instant. Mais nous avons toujours des projets ».

La série Fallout a tout soufflé sur son passage et remis de manière explosive la franchise sur le devant de la scène. © Amazon Prime Video

L'attente, l'attente ne meurt jamais

Une déclaration pour le moins en demi-teinte, qui trouve une justification dans des temps de développement particulièrement longs, chez Bethesda comme ailleurs. Todd Howard dresse ainsi un parallèle entre la création d'un jeu et celle de la série Fallout acclamée par le public et la critique. « J'ai l'impression que ça fait depuis quinze ans qu'on parle de faire une série d'adaptation. Nous en avons parlé pour la première fois avec Jonathan Nolan il y a cinq ans. Et développer un jeu demande également cinq bonnes années ».

L'homme avait ainsi expliqué que l'attention de Bethesda était pour l'heure centrée sur le DLC de Starfield et The Elder Scrolls 6. Ce malgré l'énorme pression de l'engouement autour de la série Fallout. Mais les plans du studio pourraient changer. Il semblerait que Xbox et Microsoft souhaiteraient notamment tabler sur ce fort regain d'intérêt autour de la franchise. Un nouveau jeu pourrait donc prochainement sortir, mais pas nécessairement sous la férule de Bethesda. Un New Vegas 2 avec Obsidian Entertainment de nouveau aux commandes ? Voilà une perspective loin d'être post-apocalyptique, bien au contraire même !