L'influent Todd Howard s'est récemment montré très bavard à propos des différents projets à venir chez Bethesda, par le biais d'une interview riche en informations. S'agissant de sa désormais très populaire franchise postapocalyptique, il semblerait toutefois que le regard du studio soit tourné vers l'avenir avec notamment un certain Fallout 5, et non vers le passé.

Il n'y en a que pour l'avenir de Fallout

Qu'il s'agisse de la feuille de route de Starfield, The Elder Scrolls 6 ou Fallout, Todd Howard a partagé de nombreuses nouvelles dans le cadre de son interview auprès de MrMattyPlays. Alors que le cinquième opus appartient encore à un avenir très lointain et dystopique, Bethesda aurait-il d'autres plans pour surfer sur le succès explosif de la série Prime Video ? La réponse semble malheureusement être négative, en tout cas s'agissant des légendaires jeux originaux. Tout du moins pas sous la forme d'un quelconque Remake ou Remaster.

Notre priorité est de faire en sorte qu'ils soient disponibles et jouables sur PC. Au-delà de ça, nous n'avons pas d'autres plans pour les premiers jeux de la licence. Nous voulons seulement qu'ils se lancent et tournent bien. Une partie de leur charme est qu'ils viennent d'un autre âge. Je ne voudrais pas les copier en partie pour seulement dire qu'on a changé quelques trucs pour les rendre plus modernes. Tant que vous pouvez les télécharger et les lancer, je pense que c'est la meilleure manière de profiter de l'expérience unique qu'ils proposent. Todd Howard à propos des projets de Bethesda autour de la franchise Fallout

Bethesda laisse faire la communauté de fans

Pour celles et ceux souhaitant voir ce que donnerait une version moderne de ces jeux légendaires, il faudra attendre la sortie d'un certain Project Arroyo. Celui-ci entend totalement réadapter l'iconique Fallout 2 en 3D dans le quatrième opus. Ce Remake officieux semble être en très bonne voie, mais sa sortie semble malgré tout encore lointaine. Vous trouverez un aperçu de l'impressionnant travail abattu par les fans en ce sens dans la vidéo ci-dessous. Une manière comme une autre d'attendre la suite du programme nucléaire chez Bethesda. Rappelons également que Fallout 76 a de son côté reçu il y a peu un DLC gratuit venant proposer une toute nouvelle région à explorer.