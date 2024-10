Le studio britannique Rebellion, connu pour sa série Sniper Elite, revient avec un nouveau projet intrigant : Atomfall. Ce jeu post-apocalyptique, décrit comme un Fallout à la sauce britannique, promet une ambiance unique en plongeant les joueurs dans une Grande-Bretagne des années 1960 frappée par un mystérieux incident nucléaire. Prévu pour 2024, Atomfall se veut un mélange de science-fiction, d’intrigue militaire et de folklore, avec des paysages typiques de l’Angleterre.

Un univers inspiré de faits réels pour Atomfall

Atomfall se déroule en 1962 dans une zone de quarantaine fictive au nord de l’Angleterre. Le scénario s’inspire de l’accident nucléaire de Windscale en 1957, dans le comté de Cumbria, et imagine un monde où cet incident a eu des conséquences bien plus inquiétantes. Les joueurs découvriront un décor mêlant paranoïa nucléaire et tensions sociales, dans lequel des secrets enfouis attendent d’être révélés. Un peu façon Fallout finalement, mais moins post apocalyptique.

Au cœur de cette zone de quarantaine, plusieurs factions se disputent le pouvoir et les ressources. Une force militaire, Protocol, veille sur la région, mais ses intentions restent floues. D’autre part, la British Atomic Research Division (B.A.R.D.) mène des expériences dans des bunkers secrets, poussant encore plus loin les mystères de cette région isolée. On y croise également des cultes primitifs, avec leurs imposantes effigies de « Wicker Men », qui ajoutent une touche de folklore inquiétant. Le joueur devra naviguer dans cet environnement où chaque faction pourrait bien dissimuler des intentions cachées.

Côté gameplay, Atomfall met l’accent sur la survie et l’exploration. Les joueurs arpenteront des installations militaires, fabriqueront des outils et des munitions, et devront se défendre contre des ennemis variés. Entre créatures ressemblant à des zombies et énormes mechs patrouillant la campagne, les dangers sont nombreux. Prévu pour 2024, Atomfall sortira sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S et PC (Steam, Epic, et Windows). Le jeu sera également disponible sur le Xbox Game Pass dès le premier jour, rendant cette aventure accessible à un large public.

Source : Rebellion