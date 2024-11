Toutes les adaptations des jeux vidéo sur petit et grand écrans ne se sont pas values cette année. Le film Borderlands a été un échec monumental quand l’anime Tomb Raider a clivé. La saison 2 d’Arcane récolte en ce moment même tous les éloges, mais c’est bien la série Fallout qui a su créer la surprise début 2024. Le succès a été immédiat et n’a pas tardé à se répercuter sur les ventes de tous les jeux de la franchise. Naturellement, il n’a pas fallu attendre longtemps avant de voir débarquer des produits dérivés en lien avec cette adaptation explosive de Prime Video. Un nouvel indispensable pour les collectionneurs et les audiophiles s’est justement annoncé.

Nouvel immanquable pour les fans de Fallout

Peu importe que vous ayez découvert la licence avec la série ou les jeux, cette nouveauté devrait vite rejoindre les étagères des fans. Fallout c’est de l’humour noir, un univers dystopique bien ficelé, du gore et surtout une ambiance musicale aux petits oignons. La série a respecté tout ça à la lettre et ce n’était plus qu’une question de temps avant qu’elle ait le droit à un autre vinyle. Sombrement intitulé Fallout - The Soothing Sounds of the Apocalypse, il compile sur deux galettes 12 chansons emblématiques entendues dans la série Prime Video. Le cadeau parfait pour les inconditionnels de la licence, surtout qu’il sera disponible dès le 6 décembre au prix recommandé de 22,99€. Pour les plus curieux, voici la tracklist complète de ce nouveau vinyle Fallout :

Face A

1. Orange Colored Sky - Nat King Cole, Stan Kenton

2. Don’t Let the Stars Get in Your Eyes – Perry Como

3. Some Enchanted Evening – The Castells – Richard Rodgers & Oscar Hammerstein Classic

4. Act Naturally – Buck Owens

5. So Doggone Lonesome – Johnny Cash

6. I Don’t Want To See Tomorrow – Nat King Cole

Face B

7. Keep That Coffee Hot – Scatman Crothers

8. Maybe – Ella Fitzgerald & The Ink Spots

9. Into Each Life Some Rain Must Fall – Shaindlin

10. Let’s Go Sunning – Shaindlin

11. Crawl Out Through The Fallout – Sheldon Allman

12. I Don’t Want To Set the World on Fire – The Ink Spots

Où précommander les vinyles de la série Fallout ?

Quelques marchands vous proposent d’ores et déjà de précommander Fallout - The Soothing Sounds of the Apocalypse. Nous vous avons compilé les offres ci-dessous, et si à tout hasard vous êtes à la recherche d’un cadeau pour un fan, on a rajouté celles liées à l’autre vinyle de la série Prime Video, déjà disponible, qui comprend les morceaux originaux spécifiquement composés pour la série.

Acheter le vinyle Fallout - The Soothing Sounds of the Apocalypse

Acheter le vinyle de la série