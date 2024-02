Sans conteste, Fallout est l'une des sagas de RPG les plus emblématiques de l'histoire du jeu vidéo. Et pour cause, il faut bien admettre que malgré des hauts et des bas, la qualité a souvent été au rendez-vous. Malgré une technique souvent très en deçà des standards de l'époque, la licence a toujours su se renouveler en termes de mécaniques pures, au point de devenir incontournable

Fallout va totalement régaler les fans

Ainsi donc, une collection intégrale des titres majeurs de Fallout sera lancée ce printemps, offrant aux fans de la franchise de jeu de rôle une occasion unique de plonger dans l'univers post-apocalyptique qui a captivé des millions de joueurs à travers le monde. Baptisée Fallout S.P.E.C.I.A.L. Edition, cette anthologie promet une exploration approfondie des Terres désolées, enrichie d'une réplique de mini-nuke pour les collectionneurs. Et ceux qui aiment bien avoir un objet physique entre les mains.

La SPECIAL Anthology rassemble les sept jeux principaux de la série prévue pour une sortie le 11 avril. Cette collection, qui s'inspire des cartes de compétences connues des joueurs de Fallout 76, comprendra des codes pour télécharger Fallout, Fallout 2, Fallout Tactics, ainsi que les éditions Ultimate ou Game of the Year de Fallout 3, Fallout 4, et New Vegas, sans oublier F76. Le fameux vilain petit canard du lot, même si le jeu a pu remonter la pente avec le temps et devenir très agréable.

Une belle année pour la franchise

Les sept cartes S.P.E.C.I.A.L et leurs codes de jeu correspondants seront présentés dans une réplique de Mini-Nuke, complète avec un effet sonore d'explosion, et illustreront Vault Boy exécutant des compétences liées à chacun des attributs. Bien que les cartes de compétences soient spécifiques à F76, les attributs S.P.E.C.I.A.L sont une partie fondamentale des systèmes de jeu depuis de nombreuses années.

Bethesda lance cette collection pour coïncider avec la sortie de la série TV Fallout, qui sera diffusée sur Amazon Prime à partir du 12 avril. Les précommandes sont déjà disponibles, bien que le prix n'ait pas encore été communique. Il est possible que les fans puissent les acquérir à un prix inférieur en faisant preuve d'un peu de patience. Cependant, l'ajout d'une réplique de nuke contenant pour ces jeux rend cette édition spéciale particulièrement attrayante pour les collectionneurs. Reste de toute façon à voir à quel prix sera proposé tout ceci, mais il est possible que Bethesda fasse un petit effort pour régaler tout le monde.