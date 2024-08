En attendant la sortie prochaine de STALKER 2 ou des nouvelles de l'encore très lointain Fallout 5, c'est The Farm 51 qui nous annonce donc la suite de son propre univers post-apo, quant à lui grandement centré sur l'horreur. Voici donc venir Chernobylite 2: Exclusion Zone. Celui-ci semble peaufiner la formule prometteuse du premier opus, malgré quelques erreurs de jeunesse.

Chernobylite 2 : un RPG en monde ouvert à la Fallout, l'horreur en plus

En 2021, The Farm 51 proposait de voyager dans la Zone d'exclusion de Chornobyl autrement que dans la célèbre franchise de GSC Game World. Il était en effet question avec Chernobylite premier du nom d'un mélange entre RPG en monde ouvert et jeu de construction/survie. Il s'agissait donc en quelque sorte d'un mix entre les mécaniques de Fallout 4 et l'ambiance et l'univers de STALKER. Celui-ci se montrait plutôt brut de décoffrage, mais tout de même très convaincante, avec notamment la possibilité de voyager dans des mondes parallèles où l'horreur et les dangers mortels règnent.

Le studio indépendant rempile donc avec Chernobylite 2: Exclusion Zone, attendu courant 2025 sur PC et consoles (celles-ci n'ont pas encore été précisées). Le concept mélangeant RPG horrifique et construction de bases à la Fallout 4 ou 76 sera toujours de la partie dans cette Zone emblématique, mais visiblement bien mieux abouti. The Farm 51 nous promet en effet plus de diversité dans les constructions et le gameplay, en solo comme en coopération. Vous pouvez avoir un premier aperçu de ces promesses dans le trailer d'annonce ci-dessous, partagé par IGN.

Voici donc une plutôt belle alternative à explorer pour les fans des univers post-apo tels que Fallout ou STALKER. Rendez-vous toutefois dans le courant de l'année prochaine pour voir ce que la Zone de The Farm 51 nous réserve vraiment.

Source : IGN sur YouTube