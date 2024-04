C'est en tout cas ce qu'avance le généralement bien informé Jez Corden dans un récent podcast de The Xbox Two. Selon lui, la branche gaming de Microsoft voudrait que Fallout 5 sorte plus tôt que prévu. Mais cela pourrait avoir des conséquences pour le moins... apocalyptiques.

Xbox veut que Fallout 5 sorte avant que les radiations ne retombent

Face à l'impressionnant succès de la série d'adaptation sur Prime Video, Bethesda avait voulu garder la tête froide. Pour le studio, l'absolue priorité reste The Elder Scrolls 6. Il n'était donc pas question de précipiter les choses et se disperser en développant en parallèle Fallout 5. Dans un tel cas de figure, la sortie du prochain jeu de la célèbre licence postapocalyptique ne devrait pas arriver avant la prochaine décennie. Mais Xbox, à qui appartient Bethesda, ne semble pas être de cet avis.

Selon Jez Corden, « la société est bien consciente » de la demande explosive pour Fallout 5, ou à tout le moins un nouveau jeu. Vu l'engouement radioactif autour de la franchise en ce moment, les ventes pourraient clairement être au rendez-vous. Bethesda ne semble toutefois pas prêt à laisser tomber son prochain bébé qu'est The Elder Scrolls 6. Ne resterait donc dans ce cas qu'une solution pour Xbox : faire développer le prochain jeu Fallout par un autre studio. Puisque Obsidian Entertainement est également sous sa tutelle, à qui l'on doit déjà l'excellent et très populaire New Vegas, un tel choix serait plutôt pertinent. D'autant que ce studio travaille actuellement sur Avowed, attendu plus tard cette année. Il pourrait donc sur le papier être ensuite disponible pour rempiler sur un nouveau jeu dans une franchise qu'il connaît déjà bien.

Fallout 5, mais aussi New Vegas ? Ce serait un grand oui ! © Bethesda/ Obsidian Entertainment

Un nouveau jeu vite fait, bien fait ?

Si toutefois Xbox compte confier Fallout 5 à un studio radicalement différent, la précipitation pourrait avoir un effet différent de celui escompté. Tout récemment avec Fallout 4, les fans en ont fait l'amère expérience. Le jeu sorti en 2015 a reçu un patch « next-gen » le 25 avril pour surfer sur la vague du succès de la série. Mais le résultat final s'est montré pour le moins décevant, ajoutant dans la plupart des cas plus de problèmes qu'il n'en a règlé.

Certes, la demande pour un Fallout 5 est maintenant plus atomique que jamais. Surtout que l'on va revoir la série Prime Video au moins pour une seconde saison. L'engouement radioactif autour de la franchise devrait donc être alors relancé si elle se trouve être de qualité égale à la première. La volonté de sortir un nouveau jeu avant les retombées est donc clairement séduisant. Mais la fabrication d'une bombe nucléaire demande du temps et une certaine finesse, au risque d'une explosion prématurée. L'avenir nous dira ce qu'il en est s'agissant de où et quand se dérouleront nos prochaines aventures dans les Terres Désolées.