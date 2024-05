Alors qu'une énorme mise à jour de Starfield a été annoncée, Todd Howard est plus bavard que jamais sur l'un des projets les plus attendus de l'éditeur. Fallout 5. Après avoir répondu à des questions sur la sortie du jeu, l'homme est rentré un peu plus dans les détails. Le producteur a ainsi confirmé que cet épisode allait être dans la droite lignée des précédents sur un point bien précis, très cher à la franchise.

Fallout 5 et l'importance des US

À quand la sortie de Fallout 5 ? Dès que ce sera possible, mais Todd Howard ne veut pas aller plus vite que la musique. L'essentiel pour lui et ses équipes étant d'offrir la meilleure expérience qui soit aux joueuses et aux joueurs. « Nous essayons également de trouver des moyens d'augmenter notre [cadence de] production, car nous ne voulons pas non plus attendre aussi longtemps, n'est-ce pas ? [...] Mais le plus important est de savoir comment les lancer avec la meilleure qualité possible. C'est toujours le plus important » a déclaré le producteur de Bethesda au micro du podcast Kinda Funny.

Lors de cette même émission, Todd Howard a également fait une révélation importante pour Fallout 5 concernant l'endroit où se situera l'action. Il a ainsi révélé que le jeu aurait encore pour cadre les États-Unis. « À mon sens, une partie de l'identité de Fallout repose sur la naïveté américaine. Pour nous, il n'y pas de mal à reconnaître d'autres territoires, mais notre objectif est de faire en sorte qu'on reste principalement aux États-Unis ». Outre le fait de conserver un cadre américain pour Fallout 5, et pour les potentielles suites, afin de servir notamment l'aspect satirique de la licence, le producteur veut préserver le mystère autour des autres contrées. De quoi rassurer les amoureux de la franchise.

« Il n'y a pas de mal à laisser des mystères ou des questions en suspens. Je pense que c'est une bonne chose. Je suis connu pour dire que la pire chose que l'on puisse faire à des territoires mystérieux, c'est justement de supprimer le mystère. Il faut faire en sorte qu'ils restent mystérieux » a-t-il ajouté (via Gamesradar). Les fans devraient être plutôt rassurés et n'iront certainement pas contredire le monsieur. Même si certains d'entre eux ne seraient pas contre l'idée d'explorer des terres « inconnues ».

En attendant Fallout 5, Bethesda a remis sur le devant de la scène Fallout 4 avec une mise à jour new-gen qui ne tient pas toutes ses promesses. Sur PC, c'est même une grosse douche froide puisque le patch cause d'importants problèmes aux utilisateurs de mods.