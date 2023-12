Fallout 5, ce n'est clairement pas pour tout de suite. Bethesda vient à peine de nous sortir Starfield et le studio compte bien mettre les bouchées doubles pour ajouter du contenu. En "presque" parallèle, c'est un certain The Elder Scrolls 6 qui est actuellement en production. Et seulement après tout ça, Fallout 5 devrait potentiellement voir le jour. Donc, à moins qu'un autre studio arrive à séduire Bethesda, ce n'est pas demain la veille que l'on verra la franchise revenir sur le devant de la scène. Même le patch "next-gen" de Fallout 4 a été repoussé, c'est dire.

Fallout 5 se fait attendre, ce n'est pas grave on a une surprise !

Heureusement, une armée de fans hyper talentueux, connu sous le nom de FOLON®, ont eu une idée incroyable, donné naissance à un nouvel épisode. Un jeu Fallout totalement inédit qui a fait sensation jusque dans les locaux de Bethesda, d'ailleurs, puisque le studio a déjà débauché plusieurs talents de ce petit groupe de passionnés. Le nom de ce jeu : Fallout London. La promesse d'un RPG post-apocalyptique dans un Londres détruit et figé dans le temps. London sera publié gratuitement en tant que mod de Fallout 4, sur PC donc pour le moment. Entre vous et moi, il serait très étonnant que Bethesda ne réagisse pas, non pas de manière négative, mais on les voit assez bien saluer le travail ou le mettre en avant d'une manière ou d'une autre. Après avoir proposé du travail à certains des développeurs, pourquoi pas.

Quoi qu'il en soit, c'est seul et en tant que mod que sortira ce Fallout London. Le jeu nous a fait saliver un moment en teasant à de nombreuses reprises son univers et ses mécaniques, mais sans jamais nous donner de date de sortie, jusqu'à aujourd'hui ! Nous y sommes, Fallout London sera disponible au téléchargement dès le 23 avril 2024 sur PC. Pour y jouer, il faudra toutefois penser à avoir Fallout 4, puisqu'on le rappelle une fois encore, mais il s'agit bel et bien d'un mod.

Le jeu nous fera donc découvrir Londres dans l'univers de la licence bien entendu. Difficile de dire à quoi s'attendre du côté de la narration, mais visuellement en tout cas, ça fait saliver. Ambiance rétro-futuriste, dystopie, post-apo… le rendu artistique semble être à la hauteur et l'atmosphère de la franchise respectée au poil. On pourrait bien avoir le droit à une aventure plus qu'intéressante et très solide en attendant Fallout 5, un remaster d'un des précédents opus ou ne serait-ce que le patch "next-gen" de Fallout 4.

Ça vous chauffe ?