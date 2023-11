Une nouvelle vidéo nous montre à quoi pourrait ressembler Fallout 5, et le résultat est honnêtement bluffant. Les images donnent l'eau à la bouche, et on a envie d'en voir plus.

La licence Fallout est l'une des plus grandes créations de Bethesda. Son héritage continue d'être acclamé par le public, même si ses dernières itérations n'ont pas forcément mis tout le monde d'accord. Quoi qu'il en soit, son cinquième opus est attendu de pied ferme, mais il ne faut pas être pressé. Il a beau avoir été annoncé en 2022, la plupart des joueurs s'accordent à dire qu'il n'arrivera pas avant 2026, au minimum. Mais cela n'a pas empêché une personne de nous donner sa propre version du jeu.

Fallout 5 en Ecosse, voilà ce que ça donne

Un fan de la franchise a décidé de prendre les choses en main, et d'offrir un aperçu du jeu à sa manière. Il pose le cadre en Ecosse, et nous propose d'observer le résultat à travers une bande-annonce assez impressionnante. Le travail sur l'ambiance du monde post-apocalyptique est bluffant, et on se croit vraiment dans un Fallout signé Bethesda. Le YouTuber Mojo Swoptops a sorti les grands moyens en nous faisant voyager à travers Edimbourg ou encore Glasgow. Il est même allé jusqu'à mettre des noms d'enseignes qui existent dans le pays, histoire de maintenir une certaine cohérence. C'est un effort à saluer.

Si on creuse un peu plus en profondeur, on remarque l'usage d'une colométrie qui n'est pas sans rappeler celles de Fallout 3 et 4. De toute évidence, notre homme a fait un mélange des deux, et ça rend plutôt bien. Le plus stupéfiant dans tout ça, c'est qu'il a réalisé cette prouesse avec l'éditeur de map de... Far Cry 5. Comme on peut le constater, ce dernier permet de réaliser de grands projets. En tout cas, le Youtuber est fier de son entreprise, même s'il a dû faire des « sacrifices ».

En fait, je suis moi-même d’Edimbourg et j’ai dû volontairement éviter de me concentrer sur cette ville, même si j'aurai vraiment aimé le faire.

Un nouveau jeu de la licence par un autre studio ?

Vous le savez peut-être, mais tous les Fallout n'ont pas été faits par Bethesda. Nous devons notamment New Vegas à Obsidian Entertainment, l’un des épisodes les plus appréciés par les fans. Eh bien, en début d'année 2023, le patron du studio a expliqué qu'il aimerait bien revenir sur la licence. Feargus Urquhart adore cette série de jeux, et il sent qu'il pourrait encore creuser son univers. Malheureusement, ce ne sera pas pour tout de suite, car il a un planning plutôt chargé.

Nous ne travaillons pas sur la licence [Fallout] pour le moment, notre planning est déjà assez plein avec Avowed, Grounded et The Outer Worlds 2. Je ne sais pas quand nous allons commencer à parler de nouveaux jeux, peut-être vers la fin de l’année [2023]. […] Mais j'adorerais faire un autre Fallout avant de prendre ma retraite. Mais je ne sais pas encore quand est-ce que ce sera, je n'ai pas fixé de date pour ma retraite.

En attendant, n'oubliez pas qu'il y aurait un remaster de Fallout 3 en approche. En effet, en septembre, des documents officiels ont été partagés sur plusieurs forums et réseaux sociaux. On y voyait alors la mention de « Fallout 3 Remaster ». Actuellement, on ne connaît pas sa fenêtre de sortie. Des joueurs parlaient d'une arrivée pour l'année fiscale 2024, mais cette information a fini par être démentie. Pour cause, les dates qui étaient présentes sur le papier (imprimé en 2020) ne correspondent plus à celles d'aujourd'hui. C'est dommage, mais ça met tout de même l'eau à la bouche.