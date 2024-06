Malgré le succès explosif de la série Prime Video dans l'univers postapocalyptique, la priorité de Bethesda dans l'immédiat se trouve dans Starfield et The Elder Scrolls 6. Mais cela n'a pas empêché les fans de réfléchir à l'avenir qu'ils envisagent pour Fallout 5.

Les fans veulent que Fallout 5 sorte de son Abri confortable

La plupart des jeux de la franchise ont un atome crochu (pardon) certain avec les iconiques Abris antiatomiques. Dans les premier, troisième et quatrième opus, ainsi que dans Fallout 76 et la série, le personnage principal est un Résident d'Abri. Cela offrait un certain contraste entre la vie souterraine dorée de ses habitants, et l'horreur des Terres Désolées. Dans les titres majeurs de la licence, seuls le deuxième opus et New Vegas dérogent à la règle. D'un côté, nous incarnons un membre de tribu descendant du héros du premier jeu. De l'autre, nous incarnons un Coursier. Paradoxalement, ces deux jeux proposant un départ sortant des sentiers battus sont considérés comme les meilleurs de la franchise.

Pour casser la dynamique des derniers jeux en date, les fans souhaiteraient ainsi que le protagoniste de Fallout 5 ne soit justement pas un Résident d'Abri. Ceux-ci montrent en effet une certaine lassitude face à ce schéma à leur goût trop souvent répété. Pour eux, un gros changement serait bienvenu sur ce point dans cette suite très attendue.

New Vegas est l'un des jeux les plus appréciés de la franchise... et n'a pas été développé par Bethesda. © Obsidian Entertainment

De nombreuses bonnes idées, mais seront-elles entendues ?

L'opinion la plus populaire va même jusqu'à suggérer d'incarner une Goule, des êtres humains défigurés par les radiations, mais en contrepartie dotés d'une longévité inouïe. D'autres encore aimeraient incarner un membre de l'Enclave, une faction généralement dépeinte comme l'un des ennemis majeurs des jeux.

Certains poussent enfin l'idée du jeu de rôle encore plus loin, en imaginant la possibilité de choisir entre différentes origines, à l'instar de ce qui a été proposé dans Cyberpunk 2077. Quelle que soit la direction que prendra Bethesda pour Fallout 5, l'attente risque d'être extrêmement longue. The Elder Scrolls 6 reste la prochaine priorité du studio, et celui ne dispose même pas encore d'une fenêtre de sortie. Ne reste donc plus qu'à se cryogéniser, comme dans Fallout 4, pour faire passer le temps plus vite. Mais peut-être pas faire un saut de 200 ans et quelques, au risque de se réveiller dans un monde défiguré par les bombes ou autre catastrophe postapocalyptique.