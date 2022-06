On aurait tous pu le deviner, mais Todd Howard a préféré le confirmer de vive voix lors d’une interview avec le site IGN. Fallout 5 est une réalité et il est bien en développement.

Fallout 5 est enfin confirmé mais...

La franchise aux millions de fans signera son grand retour et on imagine que Bethesda a particulièrement hâte de tirer un trait sur Fallout 76 qui n’a jamais vraiment su se remettre de son lancement chaotique. Mais est-ce que Fallout 5 arrivera sur PS5 et Xbox Series X ou faudra-t-il attendre la prochaine génération avant de replonger dans les terres post-apocalyptiques ? L’homme à la tête de Bethesda a donné quelques indications.

Le jeu sera la priorité, mais pas avant la sortie de The Elder Scrolls 6. Et comme ce dernier n’en est qu’au stade de pré-production, on est pas encore prêt de le voir. « Oui, The Elder Scrolls 6 est en pré-production. Vous savez, nous allons faire Fallout 5 après ça donc notre planning est rempli pour un certain temps. Nous avons également quelques autres projets que nous examinons de temps en temps », a expliqué Todd Howard.

Une sortie sur PS6 et la prochaine console Xbox ?

C’est donc une confirmation très anticipée, peut-être même plus que The Elder Scrolls 6, qui a été officialisé en 2018 rappelons-le. Fallout 5 ne devrait pas voir le jour avant un long moment et à ce rythme il arrivera certainement sur PS6 et sur la prochaine console Xbox. Les fans pourraient cependant ne pas avoir à attendre aussi longtemps avant de mettre la main sur un autre jeu.

Avec le retour d’Obsidian et Bethesda dans la même écurie, les rumeurs autour d’un certain Fallout New Vegas 2 se font persistantes. Peut-être que Microsoft optera pour un spin-off afin d’offrir une petite mise en bouche avant la sortie de Fallout 5, on l’espère en tout cas. Pour l’instant, la priorité est donnée à Starfield, dont la sortie est prévue pour 2023. Celui qu’on appelle le « Skyrim dans l’espace » s’est d’ailleurs montré dans une très longue séquence de gameplay. Et comme on est gentil, on vous a compilé tout ce qu’il fallait retenir de la présentation de Starifeld.